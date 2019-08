Siegte ungefährdet beim Bokeler Straßenlauf: Filimon Gezae. (Symbolbild) (frei)

Mit zahlreichen Mitgliedern ist die LG Bremen-Nord beim 38. Bokeler Straßenlauf gestartet. Dabei landete Filimon Gezae in fabelhaften 34:26 Minuten trotz teilweise starken Gegenwindes einen souveränen Start-Ziel-Sieg über zehn Kilometer. „Unsere Neuzugänge Manuel Siebert und Silke Moll haben außerdem einen tollen Einstieg gefeiert“, freute sich LGN-Trainer Torsten Naue.

Siebert unterbot in 39:52 Minuten die magische 40-Minuten-Grenze über die zehn Kilometer und musste sich bei den Männern M35 nur dem vereinslosen René Anselment (37:46) geschlagen geben. Silke Moll begnügte sich mit den fünf Kilometern und setzte sich in 24:19 Minuten bei den Frauen W45 durch. „Andreas Römhild hat zudem eine solide Leistung als Vorbereitung für den Bremen-Marathon geboten“, urteilte Naue. In 39:01 hatte er bei den Männern M45 nur gegenüber dem vereinslosen Bremer Nikas Schröder (35:42) das Nachsehen. Die Geschwister Torsten Naue und Maren Huckschlag nahmen über die fünf Kilometer jeweils den dritten Rang in der Gesamtwertung ein. Der gerade einmal neun Jahre alte Louis Hoppe (SG Platjenwerbe) machte ferner in 26:05 Minuten auf sich aufmerksam. Steffen Timmermann (Lauftreff TV Schwanewede) nahm nach langer Zeit wieder einmal an einem Straßenlauf teil. Dabei beanspruchte er in 42:34 Minuten auf Anhieb den ersten Platz bei den Männern M30 im Zehn-Kilometer-Lauf.

5-Kilometer-Lauf, Gesamtwertung Männer: 1. Thorsten Unruh (TSV Ihlienworth) 17:29; 2. David Rosenbrock (SG Beverstedt) 17:44; 3. Torsten Naue (LG Bremen-Nord) 19:12; M9: 1. Louis Hoppe (SG Platjenwerbe) 26:05; M50: 1. Torsten Naue (LG Bremen-Nord) 19:12; M55: 1. Ingo Jagdhuber (LG Bremen-Nord) 19:44 2. Holger Bannies (LG Bremen-Nord) 20:16; M70: 1. Gerhard Hoppe (SG Platjenwerbe) 29:04

Gesamtwertung Frauen: 1. Meike Reitenbach (TV Falkenberg) 22:34; 2. Ulrike Heinemeyer (TSV Neuenwalde) 23:04; 3. Maren Huckschlag (LG Bremen-Nord) 23:17; W40: 1. Meike Reitenbach (TV Falkenberg) 22:34; 3. Wiebke Beger (LG Bremen-Nord) 34:33; W45: 1. Silke Moll (LG Bremen-Nord) 24:19; W50: 1. Maren Huckschlag (LG Bremen-Nord) 23:17; W55: 1. Alix Finger (ohne Verein) 27:34; 2. Kerrin Peters (SG Platjenwerbe) 37:18

10-Kilometer-Lauf, Gesamtwertung Männer: 1. Filimon Gezae (LG Bremen-Nord) 34:26; Männerklasse: 1. Filimon Gezae (LG Bremen-Nord) 34:26; M30: 1. Steffen Timmermann (LT TV Schwanewede) 42:34; M35: 1. René Anselment (ohne Verein) 37:46; 2. Manuel Siebert (LG Bremen-Nord) 39:52; M45: 1. Nikas Schröder (ohne Verein) 35:42; 2. Andreas Römhild (LG Bremen-Nord) 39:01; M65: 1. Karl-Heinz Ebbinghaus (Team Erdinger Alkoholfrei) 51:58; 3. Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) 1:14:36; M80: 1. Adolf Weigelt (ohne Verein) 1:16:34

3x3,33-Kilometer-Staffellauf, Gesamtwertung „Mannsloop“: 1. LG Bremen-Nord mit Torsten Naue, Holger Bannies und Ingo Jagdhuber

Gesamtwertung „Froonsloop“: 1. Aher Mädels mit Uta Gassen, Alicia Wiedemann und Antonia Wiedemann KH