Wiederholte seine Platzierung aus dem Vorjahr: Torsten Naue. (Symbolbild) (Christian Kosak)

Beim abendlichen 7. Bremer „SportScheck Run“ lief Torsten Naue im Hauptrennen auf den zwölften Gesamtplatz von 560 Teilnehmern. Damit wiederholte der Läufer der LG Bremen-Nord seine Platzierung aus dem Vorjahr. Für die 9,8 Kilometer auf der zweimal durch die Bremer Innenstadt zu absolvierenden eckigen Strecke benötigte er eine Zeit von 38:02 Minuten. In der Altersklasse M 50 belegte Naue damit den zweiten Platz. Der Klassensieg ging hier an den Bayern Bernd Jochem (37:26).

Martin Petzold (LG Bremen-Nord) überzeugte zudem im Rennen über die einmal zu laufende 4,9-Kilometer-Runde und belegte ebenfalls Platz zwölf im Gesamt-Klassement (17:50). Im selben Rennen ebenfalls sehr schnell unterwegs war der erst zwölfjährige Peter Rothaupt (TV Schwanewede). Er gewann die Schülerwertung U14 mit dreieinhalb Minuten Vorsprung und platzierte sich auf Gesamtrang 15 (18:29).

Vom Lauftreff des TV Schwanewede waren gleich 16 Läuferinnen/Läufer am Start. Jörn Schnier (41:39), Fabian Grebesich (45:57) und Olaf Bollhorst (44:57) verbuchten für sich persönliche Bestzeiten für die rund zehn Kilometer lange Distanz. Schnier war mit Gesamtrang 45 zugleich auch der Schnellste im internen Lauftreff-Ranking gefolgt von Jens Greulich (43:22), Oliver Krull (44:56), Lars Moysies (44:56) und Kai Garbe (46:57).

Schnellste Schwanewederin war Janka Wenke (54:14) vor Petra Lührs (57:44). In der späteren Startgruppe bereitete die schlechte Beleuchtung an einigen Stellen durch die Bremer Innenstadt Probleme, einige Aktiven kamen dadurch sogar zu Fall. Dies passierte auch Silke Engelke vom Lauftreff im rutschigen Fußgängertunnel unter der Martinistraße, die sich aber nach 57:41 Minuten noch ins Ziel kämpfte. „Die Läufe sind zurzeit sehr beliebt. Sie geben ein Gemeinschaftsgefühl, wenn alle Teilnehmer im einheitlichen T-Shirt zum Beispiel an der Schlachte entlanglaufen“, erklärte Naue die große Beteiligung an den bundesweiten Sportcheck-Läufen. Allein in Bremen waren 1450 Läuferinnen und Läufer in drei Startgruppen am Start.