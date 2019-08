Ausfahrt auf der Strecke, an der am Sonntag gelaufen wird: Triathlet Bernd Titz. (Christina Kuhaupt)

Wahrscheinlich wird er nicht Deutscher Meister werden. Er ist ein bisschen verletzt, er hat nicht so viel trainiert zuletzt. Die Wade macht Probleme, beim Laufen kann der Triathlet Bernd Titz nicht voll durchziehen. Und überhaupt: Er tritt nicht wegen der Rangliste an. Er sagt: „Ich gucke hinterher auf die Ergebnisliste. Nicht vorher auf die Meldeliste.“ Die Herausforderung heißt mehr Wettkampf gegen sich selbst, als dass sie Wettkampf gegen andere heißt. Wer daraus schließt, dass er so ein Trallala-Triathlet ist, der hätte dann den falschen Schluss gezogen.

Triathlon ist seine Passion, er macht das schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Inzwischen ist Bernd Titz 55 Jahre alt. An diesem Wochenende startet er erneut beim großen Gewoba City-Triathlon, einer traditionellen Bremer Großveranstaltung in der Überseestadt, mit diesmal 1150 Anmeldungen für die verschiedenen Strecken. Um 12.15 Uhr geht es dort am Europahafen auf die olympische Distanz, um 14.45 Uhr wird der Volks- und zehn Minuten später der Staffeltriathlon gestartet.

Und erstmals wird – um 11.00 Uhr – im Rahmen des City-Triathlons, bei dem im Europahafen geschwommen, in der Überseestadt geradelt und entlang der Schlachte gelaufen wird, in den Seniorenklassen eine deutsche Meisterschaft ausgetragen. Auf der Sprint-Distanz. 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radrennen, fünf Kilometer Laufen. Bernd Titz, gelernter Diplom-Informatiker und inzwischen selbstständiger IT-Berater aus Hastedt, startet für die SG Stern Bremen in der Altersklasse M 55. Er ist in diesem Altersbereich gut dabei. Neulich hat er in seiner Klasse, trotz des Waden-Handicaps, den Silbersee-Triathlon gewonnen.

Natürlich strengt er sich maximal an im Wettkampf. Doch die Triebfeder, sich immer wieder an den Start eines anstrengenden Triathlon-Wettbewerbs zu stellen, ist eben nicht die Urkunde oder der Podiumsplatz. Er liebe einfach diese flirrende Atmosphäre rund um einen Wettkampf, sagt er. Das Wiedersehen mit anderen Triathleten. Den Geruch, wenn die Neopren-Anzüge ausgepackt werden, das Wissen, dass es gleich losgeht. Den mentalen Tunnel, in den man eintaucht, wenn es dann losgegangen ist. Und das coole Gefühl im Ziel. So erschöpft, so stolz. Bernd Titz ist ein schönes Beispiel dafür, was Sport beziehungsweise Wettkampfsport für einen Mittfünfziger sein kann: etwas, in das man sich verbissen hat, ohne dabei verbissen zu sein.

Die Katastrophe als Initialzündung

Die Sport-Chronologie des Bremer Amateursportlers Bernd Titz geht so: Er war 17, Oberschüler in Brinkum, als Kumpel Andreas ihn zum Marathon-Start überredete. In Berlin, da sei das eine große Nummer. Andreas war sein bester Freund, und so fuhren die besten Freunde 1983, mehr schlecht als recht präpariert, zum langen Lauf. Dieser erste Marathon, erzählt Bernd Titz, war einerseits eine Katastrophe und andererseits die Initialzündung für die seit Jahrzehnten anhaltende Sport-Passion. Stechende Lunge, brennende Wade. Fette Blasen an den Füßen, quälende Wie-weit-noch-Gedanken. Glückshormone danach.

Die Bremer Lauf-Freunde besorgten sich Lauf-Bücher und begannen, seriöser zu üben. „Ich war angefixt“, sagt Bernd Titz. In diesem Jahr will er, wenn der Arzt wegen der Wade grünes Licht gibt, zum nun bereits neunten Mal mitrennen beim Berlin-Marathon. Er will unbedingt auch noch ein zehntes Mal mitrennen. Dann würde man ihn ­nämlich in den Jubilee-Club aufnehmen und ihm ein lebenslanges Startrecht einräumen. Das zählt ebenso zu Titz’ Fernzielen wie die Ironman-Distanz beim Triathlon. Vielleicht dann in zwei Jahren, vielleicht in Hamburg, da will er sie angehen. Oder beim Ostseeman durch die Flensburger Förde. Das darf man schon mal bestaunen, und midlife crisis sollte man das schon mal gar nicht nennen: Einer, der auf die 60 zugeht, nimmt sich einen Ironman vor.

Aber jetzt erst mal diese Sprint-Distanz beim Bremer Gewoba-Triathlon. 2008 sei es gewesen, sagt Bernd Titz, als er ein zweites Mal von einem Sport angefixt war. Er hatte eine längere Sportpause gemacht. Berufseinstieg, Familiengründung, Kinder, das nahm Zeit und Raum ein. 2008 sei es gewesen: Er übernahm beim Silbersee-Triathlon in einem Staffel-Wettbewerb die Laufstrecke. „Da habe ich dann Lunte gerochen“, sagt er. Er sei sehr technikaffin, die Rennräder interessierten ihn. Der Dreikampf aus Schwimmen, Rad­fahren, Laufen erschien als logische Reiz-Steigerung zum monothematischen ­Laufen.

Und wie beim Marathon lief es im ersten Triathlon nicht gerade glatt. Titz trat beim Schwimmen im Grambker Sportpark-See mit Badehose an statt mit Neoprenanzug. Er brauchte eine Ewigkeit in der Wechselzone, das Radtrikot ließ sich partout nicht über den durchnässten Leib streifen. Ein Anfängerfehler, der dann aber nichts von der Anziehungskraft dieses Sports nahm. Viermal pro Woche läuft Bernd Titz, zweimal wöchentlich trifft er sich vor seiner Haustür am Weserwehr mit seiner Radgruppe, um Richtung Syke und Okel aufzubrechen. Triathlon, ein Sport mit Wachstumsraten, wurde sein Sport. Sein alter Kumpel Andreas übrigens, der ist mittlerweile nach Sachsen gezogen und Berufsschullehrer geworden. Sein Sport: Triathlon.

Zur Sache

Erster Triathlon startet um 11 Uhr

Der zentrale Aktionspunkt des City Triathlon liegt am Kopf des Europahafens in der Überseestadt. Der Bereich steht als Wechselzone und Zieleinlauf zur Verfügung. Hier starten auch die Sportler mit der Auftaktdisziplin Schwimmen mit dem Sprung ins Hafenbecken. Insgesamt gibt es am Sonntag drei Triathlon-Wettbewerbe.

Die Deutsche Meisterschaft im Sprint (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) beginnt um 11 Uhr, der Olympic Triathlon (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) um 12.15 Uhr sowie der Volks- und Staffeltriathlon (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) um 14.45 Uhr. Die Radstrecke führt über Walle und Gröpelingen bis zum Einkaufszentrum Waterfront. Die Laufstrecke startet in Richtung Weser Tower und biegt dort zur Bremer Schlachte ab.