Vierter über die Zehn-Kilometer-Distanz: Christian Siedlitzki (Nummer 481). (FR)

Nach der Winterpause fragen sich die Läufer immer: Wo stehe ich? Wie fit bin ich? Wie gut ist bereits die Konkurrenz? 1150 Athleten beantworteten sich diese Fragen beim zweiten von drei Läufen der Bremer Winterlaufserie. Ein Trio der LG Kreis Verden absolvierte einen positiven Formtest.

Gleich zum Start bildete sich an der Spitze des Feldes eine Dreiergruppe, in der Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) und Abiel Hailu (LGKV) für das Tempo verantwortlich waren. Dem Trio folgten auf der teils gefrorenen Strecke mit etwas Abstand Christian Siedlitzki (LGKV) und Jakob Günther von Hannover 96. Da beide Serien – zehn und 15 Kilometer – sich gleichzeitig auf den Weg machten, waren Zwischenstände nur zu erraten. Einziger Anhaltspunkt dafür, dass Siedlitzki gut unterwegs war: Seine Kilometerzeit in Runde eins von zwei lag bei 3:33 min/km, womit er zufrieden war.

Da auch Runde zwei mit ähnlichem Tempo gelaufen wurde, überquerte Siedlitzki als Gesamtvierter und Sieger seiner Altersklasse die Ziellinie nach zehn Kilometern. Auf Rang zwei hinter Jakob Günther (36:44min) landete Fisha Werede. Der LGKV-Athlet benötigte 36:52 Minuten für die Distanz.

Den Lauf über die 15 Kilometer gewann abermals Sebastian Kohlwes. Und in 51:31 Minuten tat er das abermals mit großem Abstand. Mit knapp anderthalb Minuten Rückstand folgte ihm Abiel Hailu (53:07min). Und auch er verwies seinen ärgsten Verfolger deutlich. Rang drei ging an Mario Lawendel vom LC Hansa Stuhr (55:33min).