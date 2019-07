Leichtathletik - Deutsche Jugendmeisterschaften - 2019 v.li. Noah Olabisi (SV Werder Bremen), James Adebola (OSC Berlin), Ron Martin (SG Motor Gohlis-Nord). (Imago)

Pech gehabt. Das wird gern mal als Grund angegeben für ein Ergebnis. Bisweilen klingt das wie eine Ausrede. In diesem Fall klingt es nach: Pech. Werder-Sprinter Noah Olabisi hatte sich im Halbfinale der deutschen U18-Meisterschaften in Ulm im Halbfinale auf eine neue Bestzeit gesteigert. Schon eine Woche zuvor war der erst 16-jährige Bremer die 100 Meter erstmals unter elf Sekunden gelaufen, jetzt hatte er sich auf 10,94 Sekunden gesteigert. Das ist nicht nur sehr respektabel für einen 16-jährigen, der erst seit einem Jahr Vereinssport betreibt. Das war in Ulm auch die achtschnellste Zeit aller 24 Sprinter, die sich aufgeteilt auf die drei Halbfinals in die Startblöcke gekauert hatten. Doppelt so viele Nachwuchsathleten waren in den Vorläufen angetreten.

Achtschnellster, das reicht normalerweise für einen Platz im Finale. Problem: In Olabisis Lauf war auch der um ein Jahr ältere Marvin Orthmann aus Minden mit 10,94 Sekunden gestoppt worden. Es gab zwei Achtschnellste, von denen nur einer für den Endlauf infrage kam. Also mussten die Tausendstelsekunden entscheiden. Problem Nummer zwei: Beide waren auf die Tausendstelsekunde gleich schnell im Ziel. Es wurde, so schreibt es das Regelwerk vor, gelost. Das Losglück hatte dann der Mindener.

Der Bremer durfte sich dennoch als ein Gewinner fühlen. Er hat ein Signal in Richtung nationale Spitze gesandt, er hat sich zum Jahreshöhepunkt noch einmal verbessert. Die im Sport bisweilen voreilig verwendete Bezeichnung als Talent treffe bei Noah Olabisi voll zu, sagt sein Werder-Trainer Andrei Fabrizius. „Man darf nicht vergessen, dass er noch ein weiteres Jahr startberechtigt ist für die U 18“. So gesehen brauchte man Noah Olabisi gar nicht als Pechvogel von Ulm anzusehen. Das traf letztlich eher auf dessen Bruder Joshua zu. Der war hoffnungsvoll in den Stabhochsprung-Wettkampf gestartet. Beim Einspringen aber passierte es: Joshua Olabisi knickte mit dem Fuß um, er musste passen.

Oelgardt wird zweimal Neunte

Geschwächt durch eine Erkältung war Wiebke Oelgardt in die Meisterschaften gegangen. Die vielseitige Werder-Athletin, seit Montag 18 Jahre alt, hatte sich in der U 20 gleich für drei Disziplinen qualifiziert. Sie wurde mit 5,71 Metern Neunte im Weitsprung, mit 40,44 Meter 15. im Speerwerfen und im Hochsprung hätte es beinahe – bei, nun ja, etwas mehr Glück – zu einer Medaille reichen können. Oelgardt überquerte 1,70 Meter und scheiterte nur knapp an 1,74 Metern. Ein gelungener Versuch über diese Höhe hätte ihr Silber oder Bronze beschert. Dreispringer Keno Krieger verfehlte trotz einer längeren Unterbrechung wegen eines Unwetters seine Bestleistung von 13,91 Metern nur um drei Zentimeter und wurde Elfter in der U 20.