Acht Einzel- und drei Mannschaftstitel brachten die Läufer der Leichtathletik-Gemeinschaft Kreis Verden mit aus Wustrow zurück. (FR)

Wustrow. Acht Einzeltitel, drei Mannschaftstitel – die Bilanz der 13 Athleten der Leichtathletik-Gemeinschaft Kreis Verden (LGKV) bei den Bezirksmeisterschaften über die Zehn-Kilometer-Strecke konnten sich mehr als sehen lassen. Sportlich gab es demnach nichts zu meckern bei den Titelkämpfen, die im Rahmen der Straßenlaufveranstaltung der IGAS Wendland am Rande von Wustrow stattfanden. Ich Sachen Streckenführung sei das jedoch laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann etwas anders gewesen. Er beschrieb die zehn Kilometer als nicht zuschauerfreundlich, da sie von Feld, Wald und Wiesen geprägt waren.

Doch das machte dem Uesener U18-Athleten Simon Mohrmann nichts aus, er sicherte sich mit großem Abstand und in flotten 39,29 Minuten den Bezirkstitel in seiner Altersklasse. Zudem überquerte er als Gesamtfünfter und somit auch schnellster Verdener Läufer die Ziellinie. Bezirksmeister dürfen sich zudem die beiden Verdener Josef Schaller (Männerklasse/42,46 Minuten) und Rüdiger Ullrich (M65/44,33) nennen. Das Trio schnappte sich darüber hinaus als Mannschaft den Titel und setzte sich dabei gegen vier Kontrahenten durch. Die beiden anderen männlichen LGKV-Athleten mussten sich mit Silber und Bronze zufriedengeben. In der Altersklasse M55 verwies Uwe Hollmann in 48,42 Minuten seinen Teamkollegen Jan Greune (49,47min.) auf den dritten Rang. Die weiteren Bezirkstitel des LGKV waren den Läuferinnen zu verdanken. Als Zweite der 17 angetretenen Frauen wurde Melanie Noack (Hönisch) nach 43,24 Minuten W35-Bezirksmeisterin. Ihr folgte im Gesamtklassement Sophie Kohlhase (Verden) in 44,48 Minuten, die damit Zweite der Frauenklasse war. Knapp dahinter sicherte sich Sonja Prüser als Gesamtvierte den Bezirksmeistertitel der W45-Seniorinnen (45,03). Als Schnellste ihrer Altersklasse (W65) darf sich fortan auch die Achimerin Ingrid Heger Bezirksmeisterin nennen. Ihre Zeit von 50,41 Minuten bescherten ihr zudem Gesamtrang sieben. Direkt hinter ihr im Altersklassenranking folgte Christa Liebscher (52,06) – ebenfalls aus Achim.

Einen Doppelsieg verbuchten zudem die W55-Seniorinnen. Kersten Sommer-Schmidt (Achim) triumphierte in 51,44 Minuten vor Giesela Lühring (Holtebüttel/52,10). Rang zwei der W50-Läuferinnen schnappte sich Hannah Augustin (Verden) in 60,05 Minuten. Die Dominanz der LGKV-Läuferinnen zeigte sich dementsprechend auch in der Mannschaftswertung. Der LGKV I (Noack, Kohlhase, Prüser) überquerte als Erster die Ziellinie, gefolgt von LGKV II (Heger, Sommer-Schmidt und Liebscher). Bezirkstitel Nummer elf steuerte die Mannschaft W50/55 (Sommer-Schmidt, Lühring, Augustin) bei.