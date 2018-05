Wegen des "B2Run"-Laufs kommt es am Dienstag zu Verkehrseinschränkungen. (Christina Kuhaupt)

Wegen dem "B2Run"-Lauf müssen Autofahrer am Dienstag mit Einschränkungen rechnen.

In beide Richtungen gibt es Sperrungen auf dem Peterswerder, am Eberleinweg, am Jürgensdeich und auf der Franz-Böhmert-Straße ab 16 Uhr.

Voraussichtlich bis 23 Uhr werden die Sperrungen bestehen.

Halteverbote gelten für diesen Zeitraum auf der Habenhauer Brückenstraße, Im Suhrfelde, dem Richard-Jürgens-Weg und dem Hastedter Osterdeich. (shm)