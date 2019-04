Gabriele Rost-Brasholz bei der Senioren-DM 2017 (Archivbild). (FR)

Einen medaillenreichen Abschluss brachten die 8. Leichtathletik-Senioren-Weltmeisterschaften in der Halle und den Wettbewerben außerhalb des Stadions im polnischen Toruń für Gabriele Rost-Brasholz und Waltraud Bayer von der LG Bremen-Nord. Am Abschlusstag gab es gleich drei Plaketten, zuvor hatte Waltraud Bayer über 800 Meter den Vize-WM-Titel errungen.

Beim Halbmarathon durch die Straßen der pommerschen Stadt holte sich Gabriele Rost-Brasholz in der Altersklasse W 70 den dritten Rang in der Einzelwertung in 2:04:53 Stunden. Zusammen mit Maria Brigitte Nittel, die in 2:05:18 Stunden direkt dahinter durchs Ziel lief, sowie Elisabeth Springer in 2:11:59 Stunden gewann die deutsche Damen-Mannschaft die Team-Goldmedaille. Nahezu zeitgleich bestand Waltraud Bayer in der Altersklasse W 75 in der Arena Toruń den Kampf über 1500 Meter auf der Rundbahn. Bis zwei Runden vor Schluss in Führung liegend, sicherte sich die Nordbremerin am Ende in 8:15,70 Minuten den Bronzeplatz hinter der Tschechin Milena Hovorkova (8:11,67) und der Britin Iris Hornsey (8:04,42).

Zwei Tage zuvor hatte Waltraud Bayer, die jeweils als Älteste in ihrer Fünfer-Klasse starten musste, überraschend Silber über 800 Meter gewonnen. In 4:05,10 Minuten ließ się beim Sieg der Britin Iris Hornsey (3:55,07 Minuten) die Norwegerin Eva Carlsen (4;21,75 Minuten) deutlich hinter sich und gab auch der Britin Betty Stracey, die das Rennen nicht beendete, mit einem energischen Antritt gleich zu Beginn keine Chance. In der W70 schlug sich Gabriele Rost-Brasholz besser als selbst im Vorfeld erwartet, się hatte mit Rang sechs gerechnet. In 3:39,25 Minuten lief die LG Nordlerin die vier Hallenrunden rund drei Sekunden schneller als bei der DM Anfang März in Halle an der Saale und wurde Vierte. Damit heimste Gabriele Rost-Brasholz in Toruń insgesamt drei Einzel- und zwei goldene Team-Medaillen ein, während Waltraud Bayer zweimal in der Einzelwertung auf dem Siegerpodest stand.