Start beim Benefizlauf. (Kinder laufen für Kinder/Jan Rathke)

Bei sonnigem Frühlingswetter liefen am Dienstag 640 Schülerinnen und Schüler in der Pauliner Marsch beim vierten "Kinder laufen für Kinder"-Lauf mit. Neben dem Lauf wurden im Sportgarten viele Aktivitäten angeboten, anschließend gab es ein Schulfest der bundesweiten Benefizaktion.

Auf der knapp 1,2 Kilometer langen Runde wurden die Läufer von Senatorin Claudia Bogedan angefeuert. Nach ersten Hochrechnungen zufolge kamen rund 12.600 Euro zusammen, von denen 10 Prozent den teilnehmenden Schulen und Kitas für eigene Projekte zur Verfügung stehen.

Schüler unterstützen besonderes Projekt

Mit der Hälfte der verbleibenden Spenden unterstützen die Schülerinnen und Schüler das Projekt "Bremen bleibt am Ball" der SV-Werder-Bremen-Stiftung und die teilnehmenden Kita-Kinder des Kinderbewegungszentrum von Bremen 1860. Die andere Hälfte fließt in eines der drei Projekte der Aktion - entweder den Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland, Save the Children oder die BLLV-Kinderhilfe.

Werder-Bremen-Co-Trainer Tim Borowski bedankte sich vor Ort bei allen Beteiligten für ihren Einsatz zugunsten der SV-Werder-Bremen-Stiftung.