Nicht ganz so viele Läufer wie beim SWB-Marathon werden am Freitag beim Sportscheck Run erwartet. (Frank Thomas Koch)

Wie der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen meldet, kommt es am Freitagabend zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Wegen des Sportscheck Run ist die Obernstraße für den Verkehr gesperrt. Die Straßenbahn-Linien 2 und 3 fahren in beiden Richtungen Umleitung.

Des Weiteren werden folgende Haltestellen zeitweise verlegt oder entfallen:

Die Haltestelle "Obernstraße" entfällt in beiden Richtungen. Die Haltestelle "Am Brill" wird in beiden Richtungen verlegt zur Haltestelle der Linie 1.

Auch die Wilhelm-Kaisen-Brücke, die Bürgermeister-Smid-Brücke sowie die Straßen Am Deich (Neustadt), Teile der Martinistraße (ab Wilhelm-Kaisen-Brücke), Tiefer und Altenwall. Wie die Polizei Bremen mitteilt, werden die Sperrungen von 18.30 bis ca. 23 Uhr bestehen.