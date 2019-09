Erreichte in 1:09:22 Stunden das Ziel: Hans-Jürgen Büse. (Archivbild) (Christian Kosak)

Adolf Weigelt hat auch beim 50. Straßenlauf Rund um Wanna einen Altersklassensieg gefeiert. Der vereinslose Nordbremer setzte sich in 1:12:47 Stunden über die zehn Kilometer bei den Männern M 80 durch. Hans-Jürgen Büse von der HSG Schwanewede/Neuenkirchen erreichte zudem in 1:09:22 Stunden Rang drei bei in der M 65. Büse startete einen Tag später auch noch beim 13. Benefiz-Lauf in Debstedt. Hier belegte der 65-Jährige in seiner Altersklasse in 34:43 Minuten über die fünf Kilometer Platz zwei. (kh)