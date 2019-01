Über die 9,5 Kilometer musste sich Weigelt in einer Zeit von 1:08:25 Stunden in seiner Altersklasse nur Gerhard Neye vom LC Hansa Stuhr um 38 Sekunden geschlagen geben. In der Gesamtwertung siegte Frederik Töpel (HSP Münster) in 33:57 Minuten. Uwe Meseberg von der LG Bremen-Nord fand sich über die 4,5 Kilometer in 43:21 Minuten hinter Werner Schierholz (Lauftreff Bruchhausen-Vilsen) auf Rang zwei der Männer M 75 wieder. (kh)