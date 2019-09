Um sie geht es beim nächsten Run For Help: Diesen Schülerinnen in Guatemala soll eine bessere Zukunft ermöglicht werden. (FR)

Vier Schulen, rund 2000 Schüler, ein Ziel: Möglichst viel Geld zu erlaufen, um damit Mädchen in Lateinamerika Bildungsstipendien zu finanzieren. Hilfe, ohne die die Latinas wohl nie einen richtigen Abschluss machen können. Das ist der Bestimmungszweck des Run For Help in Leeste.

Bereits zum 27. Mal organisiert das Eine-Welt-Forum diesen Sponsorenlauf. Nachdem der ursprüngliche Termin im März aufgrund der schlechten Wetterlage abgesagt werden musste, geht es nun am kommenden Donnerstag, 19. September, in der Zeit von 10.30 bis etwa 13.30 Uhr auf die Strecke ab dem Sportplatz der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste.

Neben Schülerinnen und Schülern von dort sind auch Kinder und Jugendliche der KGS Kirchweyhe, der Hundertwasser-Grundschule Leeste und der Ganztagsgrundschule Erichshof am Start, um ihre Runden zu Fuß oder auf Inlineskates durch die Gemeinde zu drehen. „Auch alle anderen Bürger dürfen gern mitlaufen“, sagt Organisatorin Nora Tarchahani. Bedingung ist, einen Sponsor hinter sich zu haben, der für die erlaufenen Kilometer eine gewisse Summe spendet.

Nach der langjährigen Unterstützung vom Bau von Schulen im ostafrikanischen Mosambik sowie der Hilfe für geflüchtete syrische Kinder im Libanon beim jüngsten Run For Help will das Eine-Welt-Forum Weyhe nun von Armut und Kinderarbeit betroffene Mädchen in Mittelamerika fördern. „Die Erträge des diesjährigen Laufes fließen direkt in Bildungsstipendien für Mädchen in Guatemala, um ihnen einen Schulbesuch zu ermöglichen. Mit dem erlaufenen Geld werden Schulgeld, die Schuluniform und Schulmaterialien finanziert“, so Nora Tarchahani.

Fragen zum Run For Help 2019 werden per E-Mail an die Andresse uta.klagge@kgs-leeste.eu beantwortet.