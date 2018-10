Zum Fitness­programm gehört nicht nur eine Laufeinheit, sondern auch das Dehnen der Muskulatur. Karina Sempf (links) beim Training am Unisee. (Frank Koch)

Einmal um den Unisee: Fünf Kilometer in rund 40 Minuten, 415 Kalorien verbrannt. Knapp acht Kilometer durch den Bürgerpark, eine Stunde und 13 Minuten, 575 Kalorien verbrannt. Von ihrem Training lässt Karina Sempf jeden wissen.

Mit einer Uhr erhebt sie während des Laufens und Walkens alle möglichen Daten, die sie hinterher online postet. Damit halten sie und ihre Lauffreunde sich auf dem Laufenden. Und vielleicht kann sie den einen oder anderen Sportmuffel doch noch motivieren, sich zu bewegen.

Es motiviert sie aber auch selbst, doch noch einen Kilometer weiter zu laufen. Karina Sempf ist Laufvorbild im Projekt „Bremen läuft 10“ der Stiftung Bremer Herzen zusammen mit der „Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz und Kreislaufforschung“ sowie dem Bremer Leichtathletikverband und der AOK Bremen/Bremerhaven.

Seit August dreht sie in einer weitgehend homogenen Gruppe zweimal die Woche ihre Runden im Bürgerpark. Zusätzlich hat sie sich einer anderen Laufgemeinschaft angeschlossen, mit der sie am Wochenende Kilometer schruppt.

Das erste große Ziel ist der Zehn-Kilometer-Lauf am 28. Oktober, der das Finale des Projekts markiert. Zweites großes Ziel ist die Teilnahme an einem Frauen-Halbmarathon in New York im April.

In der Gemeinschaft schlagen sie dem Schweinehund ein Schnippchen, erzählt Karina Sempf. Die Gruppen motivieren die Mitglieder, auf die Bahn zu gehen, auch wenn sie zunächst gar keine Lust haben. Ihre Gruppe bei „Bremen läuft 10“ hat durch die Auflösung einer anderen Gruppe Zuwachs bekommen.

„Die Neuen haben sich nahtlos eingefügt“, erzählt die 47-Jährige. Verlassen habe die Gruppe dagegen niemand. Ganz im Gegenteil: Die Mitglieder verabreden sich inzwischen auch außerhalb des Projekt-Trainingsplans zum Laufen und haben sich schon geschworen, auch nach dem Finale weiter gemeinsam ihre Runden zu drehen.

So sei die Läufercommunity, sagt Karina Sempf. Die Sportler halten zusammen und tauschen sich über ihre Trainingserfolge und Teilnahmen bei Sportevents aus. Eines davon war der AOK-Frauenlauf im September, bei dem viele der Herzenläufer auch angetreten sind.

Karina Sempf war organisatorisch eingebunden. Irgendwann sei Tim Reiners, Vorstandsvorsitzender der Hegemann Gruppe, bei der Karina Sempf arbeitet, auf sie zugejoggt. Er habe sich von seiner Mitarbeiterin anstecken lassen und sei seit ihrem Projektstart aktiver. Die Teilnahme am Frauenlauf gehörte dazu.

Gelassen dem Zehn-Kilometer-Lauf entgegen schauen

Ein kleiner Erfolg für das Laufvorbild. Ein anderer soll der Zehn-Kilometer-Lauf werden. Dem schaut sie gelassen entgegen, auch wenn sie im Training diese Distanz noch nicht am Stück gelaufen ist. Mit Bremer-läuft-10-Trainer Patrick Pavel schieben sie immer noch Walking-Minuten ein.

Vor dem Lauf am 28. Oktober will sie aber wenigstens einmal für sich die Strecke am Stück laufen. Neben dem Sport hat sie auch ein großes Augenmerk auf ihre Ernährung gelegt. „Ich trinke zu wenig“, gesteht sie. Ein Ernährungstagebuch, das sie von ihrer Krankenkasse bekommen hat, brachte es zutage.

Wenn sie tagsüber in ihre Arbeit vertieft sei, komme die Flüssigkeitszufuhr zu kurz. Darüber hinaus erfasst sie in dem Tagebuch natürlich auch, was sie isst. Kohlenhydrate sind ihr Laster, Nudeln ihre Leibspeise.

Verzicht auf Süßes fällt ihr schwer

Davon könne sie auch nicht lassen, erzählt Karina Sempf, aber inzwischen esse sie deutlich weniger davon. Auch auf andere Sünden, wie Kuchen, verzichtet sie, hat sich kürzlich im Urlaub auch nur einmal ein Eis gegönnt. Der Verzicht von Süßem falle ihr nicht so schwer, wie der von einem herzhaften Pastagericht.

Und wenn sie schon einmal dabei ist, ihre Lebensweise umzukrempeln, hat sie auch gleich noch eine Beratung und einen Check-up im Diako-Krankenhaus machen lassen. Das Ergebnis stimmt positiv, denn bislang habe ihr Gewicht noch nicht die typischen physischen Auswirkungen auf Gelenke und Organe, die man erwarten würde. Also steht auch einem weiteren ausdauernden Training nichts im Weg.

Mehr zum Thema Lauftraining im Bürgerpark Projekt „Bremen läuft 10“ Im Projekt „Bremen läuft 10“ der Stiftung Bremer Herzen, arbeiten Bremerinnen und Bremer an ihrer ... mehr »

Nur eine Gruppe sei nicht ganz so glücklich über ihren neu strukturierten Alltag, erzählt Karina Sempf. Eigentlich steht sie im Aufgebot einer Oldies-Handball-Mannschaft beim SV Grambke-Oslebshausen. Die Frauen fragen schon, wann sie wieder ins Training einsteigt.

Das findet aber zur selben Zeit wie das Lauftraining für „Bremen läuft 10“ statt. Deshalb könne sie der Mannschaft erst wieder nach dem großen Finale helfen.

Weitere Informationen

Das Ziel von Karina Sempf mit ihrer Teilnahme an „Bremen läuft 10“ ist, sich wieder wohlzufühlen. Sie möchte von den 110 Kilogramm runter und im April bei einem Frauen-Marathon in New York mitlaufen. Zuvor steht das Finale von „Bremen läuft 10“ am 28. Oktober an, bei dem alle Beteiligten zehn Kilometer laufen sollen. Der WESER-KURIER berichtet regelmäßig über Karina Sempfs Fortschritte auf dem Weg zum Finale.