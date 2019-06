Siegte in Wilstedt: Oliver Sebrantke. (Symbolbild) (Christina Kuhaupt)

Torsten Naue (LG Bremen-Nord) hat beim 37. Wilstedter Abendvolkslauf „Wilstedt bei Nacht“ den dritten Platz über die zehn Kilometer der älteren Jahrgänge erreicht. In starken 37:12 Minuten musste er sich nur Oliver Sebrantke (LC Hansa-Stuhr/35:40) sowie Carsten Glinsmann (SV Eintracht Hepstedt-Breddorf/36:56) geschlagen geben. Ilse Röth (Lauftreff des TV Schwanewede) startete zudem beim Emder Matjeslauf über die zehn Kilometer. In einer Zeit von 52:17 Minuten belegte sie den zweiten Rang (Frauen W60) und musste nur Barbara Laubrock (TuS Altenberge) um 27 Sekunden den Vortritt geben. „Im Vorjahr hatte ich Laubrock noch bezwungen“, so Röth. Sie hatte aber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Während die Schwanewederin am Anfang des Jahres eine Bronchitis außer Gefecht gesetzt hatte, traten zuletzt Augenprobleme in Erscheinung. „Ich bleibe aber am Ball“, versprach die 62-Jährige nach ihrem ersten dritten Lauf im Jahre 2019.