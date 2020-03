Daumen hoch für ein Leben mit dem Sport: Waltraud Bernau und Pau Schissler laufen seit fast 40 Jahren regelmäßig durch den Bürgerpark, wenn im Januar die Winterlaufserie beginnt. Beide können sich ein Leben ohne den Sport aus zwei Gründen gar nicht mehr vorstellen: Die Fitness und die Geselligkeit. (Frank Thomas Koch)

Ein bisschen klingt es nach Loriot und seinem Mops. Ohne den, teilte der Komödiant einst mit, sei ein Leben zwar möglich, aber sinnlos. Paul Schissler sieht das ähnlich. Nicht mit dem Mops, sondern mit dem Laufen. „Ein Leben ohne den Sport wäre kein Leben“, ist so ein Satz, den der 68-Jährige im Gespräch einfach mal so raushaut. Stimmt ja aber auch, denn wer sich Schisslers sportliches Wochenprogramm anschaut, merkt sehr schnell, wie wichtig ihm Bewegung ist. „Fünf bis sechs Laufeinheiten, dazu dreimal Sportstudio für den Kraftaufbau“, sagt Schissler, seien normal für ihn. Der Sport gehöre zum Leben. Punkt. Aus.

Waltraud Bernau sagt das nicht ganz so kompromisslos, aber auch für sie gilt: Bewegung, gerade im Alter, sei doch was ganz Wunderbares. Bernau, 70, und Schissler, 68, kennen sich seit vielen, vielen Jahren. Denn beide eint nicht nur die Lust am Laufen, sondern ganz besonders die Winterlaufserie im Bremer Bürgerpark, die in diesem Jahr zum 40. Mal ausgetragen wird. Auf 40 Teilnahmen kommen beide nicht ganz, aber Schissler und Bernau sind beide mindestens 36 Mal dabei gewesen, so ganz genau können sie das gar nicht mehr rekonstruieren. Es ist eine Laufserie, bei der sich die Teilnehmer in mehreren Etappen auf eine Strecke von bis zu 20 Kilometern steigern können.

Natürlich sind beide auch 2020 dabei. Paul Schissler hat errechnet, dass der Lauf am 1. März im Bürgerpark sein 1096. Volkslauf gewesen sei. Aber jetzt seien keine Zeiten oder Rekorde mehr der Antrieb, sondern einfach die Lust am Sport. Er habe sogar festgestellt, dass die Zufriedenheit mit dem Laufen proportional zum Alter wachse. „Nach dem Sport geht es unter die Dusche, dann mit der Frau einkaufen, vielleicht eine Kleinigkeit essen gehen und Bekannte treffen.“ Es sei einfach ein schönes Leben, das er führe. Und der Sport habe daran einen großen Anteil.

Waltraud Bernau hat da keine Widerworte. Früher habe sie die Winterlaufserie als Trainingsprogramm für den Marathon gesehen. „Ich bin mit meinem damaligen Lebenspartner immer mitgelaufen.“ Die Zeiten aber seien auch ihr mittlerweile völlig egal, sie laufe immer ohne einen Blick auf die Uhr. „Ich sage immer: Ich laufe nicht schnell, ich laufe beständig.“ Sie meint, dass sie ab dem 60. Lebensjahr eine Minute auf zehn Kilometer pro Jahr eingebüßt habe. „Wenn man schlechter wird, wird man schlechter, ist doch kein Problem“, findet sie. Andere würden aufhören, wenn die Ausdauer nachlasse und die Zeiten schlechter würden. „Aber ich kann das ab. Ich kann auch Letzte werden.“ Nur eines möchte sie nicht: Auf der Strecke vom Besenwagen eingesammelt werden, weil sie die Strecke womöglich blockiert.

Es entstand eine Lauf-Liebe

Paul Schissler hat 1979 mit dem Laufen begonnen. Ganz klassisch, weil Freunde ihn zu einem Volkslauf nach Delmenhorst mitgenommen hätten. Dann hörte er von der Winterlaufserie im Bürgerpark – es entstand eine Lauf-Liebe, die bis heute hält. „Ich kenne so viele Läufer schon seit vielen Jahren“, sagt Schissler, da seien auch private Kontakte entstanden. Kommt schon mal vor, dass ihn einer fragt: „Mensch, Paul, wie war dein Urlaub?“ Jetzt seien auch viele Jugendliche dabei, die ganze Atmosphäre gefalle ihm. „Bei einem Berlin-Marathon bist du einer von 40.0000. Im Bürgerpark aber zählt das Familiäre.“ Das schätze er so. Bis vor fünf Jahren sei er immer mit seiner Frau gelaufen, aber die walke jetzt lieber. „Aber sie ist fit wie ein Turnschuh, da können Sie sicher sein“, schiebt er schnell nach.

Der Winterlaufserie sind Waltraud Bernau und Paul Schissler fast ununterbrochen treu geblieben. Bei Bernau war es ein Kreuzbandriss, den sie bei einem Flic Flac im Turnverein erlitt und der sie zu einer Zwangspause nötigte. Schissler erkrankte vor acht Jahren und musste zeitweise sein Sportprogramm drosseln. Jetzt freut sich Bernau („Ich schnacke beim Laufen auch gerne mal“) immer auf den Kaffee nach dem Lauf, auch eine Bratwurst darf eigentlich nicht fehlen.

Und das Outfit? „Unwichtig“, sagt Bernau. Bei den Schuhen achte sie schon auf Markenware, „aber das muss nicht der neueste Schnickschnack sein“. Und farbig dürften die Schuhe sowieso nicht sein. Findet auch Schissler, der pro Jahr zwischen zehn und zwölf Laufpaare verbraucht. Nach 2000 Kilometern müssten dann aber neue Schuhe her. Und überhaupt wechsele er die Schuhe nur im Wochenrhythmus. „Ich laufe immer eine Woche in einem Paar durch.“

Ein Ende ist für die Dauerläufer im Bürgerpark nicht in Sicht. Waltraud Bernau hatte zwar vor ein paar Jahren gesagt, dass sie mit 70 die Laufschuhe an den Nagel hängen wollte. „Aber jetzt bin ich 70 und fühle mich fit. Also laufe ich, solange es Spaß macht.“ Geht Paul Schissler auch so. „Wenn ich gesund bleibe, laufe ich einfach weiter.“ Geht ja auch gar nicht anders. Wo ein Leben ohne Sport doch eigentlich gar keines ist.

Zur Sache

Fünf perfekte Sportarten, mit denen auch Menschen ab 50 noch beginnen können

Die Fakten sind eindeutig: Sport kräftigt Muskeln und Knochen und führt dazu, dass das allgemeine Wohlbefinden steigt und der Körper belastbar bleibt. Mit 50 und älter ist es besonders wichtig, sich durch ausreichend Bewegung fit und gesund zu halten. Diese Sportarten sind besonders für einen späten Einstieg geeignet.

1. Walken und Langlauf: Beides führt zu einer langfristigen Verbesserung der physischen Fähigkeiten, stabilisiert das Herz-Kreislauf-System, verringert das Herzinfarktrisiko und regt den Stoffwechsel an. Schon ein zehnminütiges Joggen hilft beim Einstieg. Dabei kann auch eine Laufgruppe eines Vereins helfen.

2. Schwimmen und Aqua-Gymnastik: Schwimmen und Aqua-Gymnastik gehören zu den beliebtesten Sportarten der Generation 50plus. Beide Sportarten schonen die Gelenke und erhöhen die Durchblutung, dadurch wird das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt. Weitere Pluspunkte: Schwimmen birgt ein sehr niedriges Verletzungsrisiko, verbessert die Ausdauer.

3. Tanzen: Spaß, Sozialkontakte und Fitness kommen hier zusammen. Der Einstieg ist einfach: Fragen Sie bei der nächsten Tanzschule einfach nach einem Anfängerkurs für ältere Semester.

4. Krafttraining: Ideale Ergänzung zum Ausdauersport, denn im Alter verändert sich das Fett-Muskel-Verhältnis zulasten der Muskeln. Durch leichtes bis mittleres Krafttraining wird die Muskelkraft gestärkt, was die Konturen strafft und den natürlichen Alterungsprozess verlangsamt. Training zu Hause oder im Fitnessstudio möglich.

5. Yoga: Durch die gymnastisch geprägten Übungen werden die Sehnen gedehnt und die Flexibilität erhöht. Da Yoga meditative Elemente beinhaltet, hilft es dabei, innere Ruhe und Gelassenheit zu finden. Ideal gegen Stress und für ein besseres Lebensgefühl.