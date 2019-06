Zum dritten Mal findet der Bremer Brückenlauf statt. (Symbolbild) (Robert Günther/dpa-tmn)

Der Bremer Brückenlauf ist aus dem Rennkalender nicht mehr wegzudenken. Am 6. Juli findet die dritte Ausgabe des Lauf-Events statt. Die Veranstalter von Bremen-Racing rechnen in diesem Jahr mit einem neuen Teilnehmerrekord. Angeboten werden neben der Halbmarathon-Strecke auch eine Zehn-Kilometer-Strecke sowie ein Kinderlauf (400 und 1000 Meter).

Und für die Individualisten gibt es die Möglichkeit, beim High-Heels-Lauf (100 Meter) über das Weserwehr oder in Unterwäsche (5,1 Kilometer) an den Start zu gehen. Auch Walker und Nordic-Walker sind willkommen.

Das Besondere: Die Teilnehmer starten am Weserwehr und laufen über Bremens Brücken bis zur Stephani-Brücke und zurück. Hier geht es zur Anmeldung.

Freistarts werden verlost

Wer in diesem Jahr auch gerne die Halbmarathon- oder die zehn-Kilometer-Distanz zurücklegen möchte, kann mit dem WESER-KURIER und Bremen-Racing Freistarts gewinnen.

Jeweils zwei Tickets für die Halbmarathon-Distanz, zwei Tickets für die zehn-Kilometer-Strecke sowie zwei Tickets für den Unterwäschelauf gibt es zu gewinnen.

Um zu gewinnen, schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem vollständigen Namen, einer gültigen Mail-Adresse und einer kurzen Begründung, warum Sie die Freistarts haben möchten, an laufen(at)weser-kurier.de. Geben Sie im Betreff bitte an, an welchem Lauf Sie teilnehmen möchten. Einsendeschluss ist Samstag, 29. Juni 2019, um 20 Uhr.

Teilnahmebedingungen

