Auch in diesem Jahr soll das Projekt „Bremen läuft 10!" ein Erfolg werden. (Frank Thomas Koch)

Wer kennt sie nicht, die typischen Ausreden, um nicht zum Sport gehen zu müssen? Es regnet, es ist zu heiß, man hat noch zehn weitere Termine im Kalender: Die nötige Motivation fehlt vielen Menschen. Das will die Stiftung Bremer Herzen ändern. Das 2018 ins Leben gerufene Projekt „Bremen läuft 10!“ wird deshalb erneut durchgeführt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr mit über 300 Teilnehmern richtet die Stiftung 2019 wieder einen Appell an alle Nicht-Sportler. „Runter vom Sofa, rein in die Laufschuhe“ heißt es in der Ankündigung der Stiftung. Sie bietet somit Neuanfängern und Wiedereinsteigern die Möglichkeit, den Weg zum Sport (zurück) zu finden.

Bei der Aktion sollen die Teilnehmer nach zehn Wochen individuell angepasstem Training in der Lage sein, bei der Abschlussveranstaltung am 20. Oktober zehn Kilometer laufen oder walken zu können. In Kooperation mit der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK), dem Bremer Leichtathletik-Verband und Bremer Vereinen werden dabei mehrmals wöchentlich kostenlose Walking- und Lauftreffs je nach Fitnessstand angeboten. Diese erfolgen in mehreren Gruppen mit professionellen Trainern. Ziel ist es, nicht nur die Fitness so zu steigern, dass am Ende die zehn Kilometer geschafft werden, sondern auch den Gesundheitsstand zu verbessern und dadurch Herz-Kreislauf-Krankheiten vorzubeugen.

Mehr zum Thema Lauftraining im Bürgerpark Projekt „Bremen läuft 10“ Im Projekt „Bremen läuft 10“ der Stiftung Bremer Herzen, arbeiten Bremerinnen und Bremer an ihrer ... mehr »

Wer Lust hat, kann sich bis zum 28. Juli kostenlos online anmelden. Die Auftaktveranstaltung findet am Sonntag, 11. August, um 10 Uhr im Bürgerpark statt. Teilnehmen kann jeder ab 14 Jahren, egal, ob sportliche Vorerfahrung oder nicht. Die wöchentlichen Lauf- und Walkingtreffs finden jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr im Bürgerpark statt.