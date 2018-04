Im Mai findet der B2Run Firmenlauf wieder statt. Besonderes Highlight ist der Zieleinlauf im Weserstadion. (Christina Kuhaupt)

Im April geht es sportlich im Bremer Norden los. Dort findet am Samstag, 14. April, der Vegesacker Citylauf statt. Um 15.30 Uhr startet der Lauf am Botschafter-Duckwitz-Platz. Distanzen bis zu zehn Kilometern sind möglich. Für Kurzentschlossene gibt es noch die Möglichkeit, sich bis Donnerstag, 12. April, für den Lauf online anzumelden. Den Link finden Sie hier.

Am Sonntag, 15. April, findet der Bremer Tram-Lauf statt. Ab 10 Uhr wird die Strecke der Linie 6 abgelaufen. Diese ist 10,39 Kilometer lang. Los geht es an der Haltestelle "Universität-Nord" und von da über den Campus nach Schwachhausen. Im Anschluss führt der Weg über den Hauptbahnhof und die Innenstadt bis in die Neustadt. Das Ziel ist die Haltestelle "Flughafen-Süd". Weitere Infos finden Sie hier.

Am Sonntag, 22. April, können Lauffreunde beim 13. Pusdorfer Volkslauf starten. Start und Ziel befinden sich auf der Bezirkssportanlage Hanseatenkampfbahn, Rablinghauser Groden/Bakeweg. Distanzen von 800 Metern (Kinderlauf) bis zehn Kilometer werden angeboten. Die Online-Anmeldung ist noch bis 20. April möglich. Hier finden Sie den Link.

Das sind die Läufe im Mai

Am Donnerstag, 10. Mai, findet der 16. Staffellauf um das Faulenquartier statt. An Himmelfahrt können Teams die 4x4,5 Kilometer Staffel absolvieren. In diesem Jahr wird der Start an den Focke-Garten verlegt. Denk Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Eine Woche später fällt auf dem Bremer Marktplatz der Startschuss für den 6. SportScheck RUN. Um 20 Uhr geht es los. Die Distanzen reichen von 1,7 Kilometern für Kinder bis zum zehn-Kilometer-Speed-Run. Hier geht es zur Anmeldung und weiteren Infos.

Für sportliche Kollegen ist der 29. Mai interessant: Denn da können sie beim B2Run Firmenlauf Bremen teilnehmen. Über 8000 Teilnehmer aus 350 Firmen werden erwartet. Ein besonderes Highlight ist der Zieleinlauf im Weserstadion. Hier geht es zur Anmeldung.