In den Sommermonaten gibt es verschiedene Laufveranstaltungen in Bremen. (dpa)

Diese Läufe finden im Juni statt

14. Vahrer-Seen-Lauf

Am Sonntag, 3. Juni, wird es sportlich in der Vahr. Zum 14. Mal startet um 9 Uhr der Vahrer-Seen-Lauf. Distanzen von 400 Metern bis zehn Kilometern können gelaufen werden. Auch eine Walking-Strecke ist ausgeschrieben. Hier geht es zur Anmeldung.

4. Suzuki Lake Run

Acht, zwölf oder Kilometer? Diese Qual der Wahl haben die teilnehmenden Läufer am Suzuki Lake Run. Start ist am Sonntag, 10. Juni, um 11 Uhr im Hoope-Park. Hier geht es zur Anmeldung.

11. BMW-Firmenlauf zur Spätschicht

Am Dienstag, 26. Juni, startet der Bremer BMW-Firmenlauf zur Spätschicht am Paulaner's in Hastedt. Vom Weserwehr aus werden fünf Kilometer absolviert. Hier geht es zur Anmeldung.

Diese Läufe finden im Juli statt

5. Deutsche Post Ladies Run Bremen

Am Freitag, 1. Juni, wird der Bremer Marktplatz zum Start- und Zieleinlauf für den 5. Deutsche Post Ladies Run. Die Läuferinnen können zwischen zwei Distanzen wählen: fünf und zehn Kilometer. Hier geht es zur Anmeldung.

2. Bremer Brückenlauf

Zum zweiten Mal findet am Samstag, 7. Juli, der Bremer Brückenlauf statt. Die Streckenführung des Halbmarathons geht über die Bremer Brücken über Weser, kleine Weser und Werdersee. Hier geht es zur Anmeldung.

Diese Läufe finden im August statt

1. AOK-Vorbereitungslauf zum swb-Marathon Bremen

Wer für den swb-Marathon im Oktober fit sein will, der kann bei den AOK-Vorbereitungsläufen trainieren. Der erste Lauf findet am Sonntag, 5. August, statt. Um 8 Uhr geht es im Rhododedronpark los. Es können Strecken von fünf bis 35 Kilometer zurückgelegt werden. Hier gibt es weitere Infos.

9. Windstream Sommerquartett

Der ATS Buntentor Bremen lädt am Dienstag, 17. August, zum 9. Windstream Sommerquartett nach Stadtwerder. Infos zum Staffellauf gibt es hier.

2. AOK-Vorbereitungslauf zum swb-Marathon Bremen

Am Sonntag, 26. August um 8 Uhr startet im Bürgerpark der 2. AOK-Vorbereitungslauf zum swb-Marathon Bremen. Alle Infos für die Läufe zwischen fünf und 35 Kilometern gibt es hier.

Charity Walk & Run Bremen

Der Charity Walk & Run ist ein bundesweiter Benefizlauf zugunsten von Kindern. Am Sonntag, 26. August findet der Lauf in Bremen statt. Um 11 Uhr starten die Läufer auf dem Bremer Marktplatz, der gelchzeitig auch Zieleinlauf ist. Hier geht es zur Anmeldung.