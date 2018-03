Nach Olympia-Patzer

Rodler Loch will weiterfahren: 2022 „auf jeden Fall“ dabei

Rodel-Ass Felix Loch will trotz der Riesenenttäuschung mit Platz fünf in Pyeongchang bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking weitermachen.