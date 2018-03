Gegenwart und Zukunft

Snowboarderinnen Jörg und Hofmeister holen Silber und Bronze

Auf die Raceboarder können sich die deutschen Snowboarder verlassen. Wie vor vier Jahren in Sotschi holen die Damen in einem Wettkampf zwei Medaillen. Für Selina Jörg ist es der Höhepunkt ihrer Karriere - Hofmeister dagegen will in Zukunft noch einen drauf setzen.