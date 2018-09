Erik Lesser (M.) würde sich vor allem über Gold mit der Staffel freuen. Foto: Matthias Balk (dpa)

„Ich bin jetzt mal ein sozialer Mensch und sage, das Staffel-Gold würde mir mehr gefallen, weil das unserer Mannschaft das geben würde, was wir uns verdient haben“, sagte der ehemalige Verfolgungsweltmeister in einem Interview auf web.de.

„In den fünf Jahren, seitdem ich dabei bin, waren wir immer irgendwie Gold-Aspirant, haben es aber abgesehen von Kontiolahti an den Tagen nie so richtig zusammengekriegt. Ich glaube, dass wir Gold jetzt einfach mal verdient haben“, sagte Lesser. Bei der WM 2015 hatten die deutschen Skijäger in Finnland Staffel-Gold gewonnen. Bei Olympia 2014 in Sotschi war das Quartett Zweiter hinter Russland geworden.

Vor vier Jahren war man auf den letzten 100 Metern gescheitert. „Ich hoffe, dass wir da ein bisschen Wiedergutmachung leisten können. Das komplette Team - auch inklusive Servicemännern und Trainern - ist in den letzten Jahren zusammengewachsen. Es wird jetzt Zeit, das auch mal mit Gold zu krönen“, sagte Lesser. Die Männer-Staffel wird am 23. Februar als letztes Biathlon-Rennen gelaufen. (dpa)