Los geht's: Kea Kühnel aus Bremerhaven steht vor ihrem Olympia-Debüt. (Antognini)

Frau Kühnel, auf Ihrer Reise vom Underdog zur Arrivierten – wo sind Sie da gerade?

Kea Kühnel: Na ja, ich habe jetzt geradeso die Qualifikation für Olympia geschafft, in der Nachnominierung. Ich fühle mich sicher auf dem Kurs. Die Tricks, die ich machen will, habe ich schon oft gemacht, daran sollte es also nicht scheitern. Die äußeren Bedingungen betreffen uns auch alle – es gibt also keine Ausreden.

Wie offen ist Ihr Sport für Überraschungen, wie groß ist die Varianz?

Um es auf Nationen runterzubrechen: Norwegen ist immer vorne mit dabei, auch die USA, Kanada. Aber diese Saison war es schon sehr unterschiedlich. Und wenn man vier Jahre zurückschaut: Da waren Leute oben, die man nicht unbedingt im Blick hatte.

Welchen Einfluss hat das besondere Olympia-Gefühl?

Wer als Medaillenhoffnung gilt, hat natürlich viel mehr Druck und ist viel nervöser. Aber das tue ich ja nicht. Ich kann da ganz entspannt reingehen, so habe ich auch mein Training gemacht. Gut, dass wir dafür mehr Zeit hatten als sonst, denn der Kurs ist schon ziemlich kompliziert. So haben wir ihn noch nie gehabt im Weltcup, nicht mal bei den X Games (wichtigstes Freestyle-Championat, d. Red.). Die Rails (Geländer, auf denen die Athleten fahren, d. Red.) sind ziemlich hoch, ziemlich lang – so etwas hast du normalerweise nicht. Die Kicker (Schanzen, d. Red.) sind gut fahrbar, und die Landungen sind sehr lang – man kann also gut weit gehen. Da haben sie sich schon ins Zeug gelegt.

Eine Chance für Ihren Sport?

Klar. Er ist ja erst das zweite Mal bei Olympischen Spielen. Das Niveau ist aber schon viel höher geworden. Jüngere sind reingekommen – Fahrer, die von vornherein mit dieser Sportart angefangen haben und nicht als Quereinsteiger dazugekommen sind.

Vor gut zwei Jahren dachten Sie nicht mal daran, richtig Leistungssport zu machen. Und jetzt starten Sie bei Olympia.

Die meisten hier sind noch Quereinsteiger. Ob die jetzt vom Turnen kommen, vom Ski alpin oder vom Eiskunstlauf – es ist alles mit dabei. Dara Howell, die Olympiasiegerin von 2014, war vorher Langläuferin.

Sie dagegen haben studiert.

Ja, Wirtschaftswissenschaften, einen Bachelor in Innsbruck. Jetzt mache ich noch einen in Sinologie (chinesische Sprach- und Kulturwissenschaften, d. Red.) in München. Aber ich wohne immer noch in Innsbruck, weil ich von dort einfach viel schneller an den Trainingsstätten bin. In zehn Minuten bin ich oben am Berg. In einer Dreiviertelstunde auf dem Gletscher im Stubaital.

Nicht gerade der klassische Alltag einer Bremerhavenerin. . .

Wir standen alle schon mit zwei auf den Skiern. Meine Eltern haben sich beim Skifahren kennengelernt, über die Uni. Irgendwann haben wir dann angefangen, am Wochenende zu Rennen im Harz zu fahren, auch nach Thüringen oder Bayern. Mein Vater (Präsident des Bremer Skiverbands, d. Red.) hat uns da so ein bisschen reingekickt, und das war auch gut so. Man hat auf jeden Fall Skifahren gelernt. Man weiß, wie man auf Skiern steht. Das wissen viele im Freestyle-Park ja nicht mehr so richtig.

Sie verbrachten Ihre Jugend auf dem Rücksitz des elterlichen Autos?

Im Winter jedes Wochenende. Freitagnacht ging es los, Sonntagnacht oder Montagfrüh kamen wir zurück – gerade rechtzeitig für die Schule.

Und nach Innsbruck zogen Sie dann wegen der Liebe zum Skifahren?

Das war damals ganz kurz entschlossen. Ich war mit meinen Eltern in Laax in der Schweiz. Da habe ich Freeskiing zum ersten Mal richtig beobachtet und wollte es unbedingt ausprobieren. Gleichzeitig habe ich auf Facebook angefangen zu schauen, wo die trainieren, was die so machen – und da war immer Innsbruck mit im Spiel. Also habe ich geschaut, ob es da eine Uni gibt und dann gesagt: „Papa, ich studiere jetzt da.“ Meine Eltern waren ziemlich froh darüber, denn davor war ich zwei Jahre in Schanghai gewesen, habe dort gearbeitet und Praktika gemacht. Eigentlich wollte ich auch da studieren, aber das fanden meine Eltern nicht so gut, gerade bei Wirtschaft. Das sollte man vielleicht nicht in China studieren. (lacht)

Lieber schon in den Alpen. . .

Am Anfang war ich den ganzen Tag nur am Berg. Auch meine Kommilitonen habe ich nur am Berg kennengelernt. Und dann kam es, wie es kam. Irgendwann hat man mich vom deutschen Freestyleteam gefragt, ob ich nicht mal mitkommen will. Dann deutsche Meisterschaften, es gibt bei uns ja nicht so viele Mädels, im Jahr darauf zum ersten Mal im Weltcup und die Saison darauf dann richtig. Also habe ich auch richtig zu trainieren begonnen. Da ist man dann auch früher auf den Berg. Früher sind wir eher später hoch, wie es die Freeskier halt so machen. (lacht)

Der Mythos Freeski.

Es ist eine Lifestylesportart, ja. So habe ich es kennengerlernt, und so machen es die meisten eigentlich immer noch. Man kann ja zwei Schienen gehen, entweder ins Filmerische oder in den Wettkampfbereich oder man kombiniert es. Wie im Snowboarden, Surfen oder Skateboardfahren. Ich wollte in den Wettkampfbereich, weil ich mich pushen wollte. Weil ich wusste, dass da noch Potenzial ist.

Und jetzt?

Du musst halt dein Leben besser sortieren: Uni, Prüfungen, Lernen, Trainieren – trocken und auf dem Berg. Dazu schauen, wie man das alles finanzieren kann, Sponsoren suchen, und abends noch ein bisschen Social Media machen. Das gehört auch dazu, sich selbst darzustellen – seine Tricks, wo man gerade so ist. Alles ist jetzt strukturierter. Vorher habe ich eher in den Tag hineingelebt.

Wie viel Freigeist ist noch in der Szene?

Es ist schon noch anders als bei den Alpinen. Aber mittlerweile fokussieren sich alle auch auf Olympia. Das war 2014 noch nicht so, da hat jeder noch geschimpft: Wir gehören nicht dahin. Die Meinungen werden da wohl immer gespalten bleiben.

Warum tut sich die Wintersportnation Deutschland so schwer bei den sogenannten jungen Disziplinen?

Na ja, so richtig winterbegeistert ist Deutschland ja nur im Süden. Aber im Norden? Meine Freunde fragen mich immer: „Wie ist denn dein Snowboardwettkampf gelaufen?“ Weil ich ohne Stöcke fahre, und sie denken, Skifahren ist immer mit Stöcken.

Sie sind die erste Bremer Sportlerin jemals bei Winterolympia.

Da ist man natürlich stolz darauf. Ich werde versuchen, mich dementsprechend zu präsentieren und auch die Bremer stolz zu machen. Und ich hoffe, dass jeder um zwei Uhr früh aufsteht und mir live zusieht.

Dann beginnt die Qualifikation für das Finale.

Wenn ich ins Finale komme, habe ich dort drei Läufe. Und dreimal ist bekanntlich Bremer Recht.

Das Gespräch führte Florian Haupt.

Zur Person:

Kea Kühnel wird in der Nacht auf Sonnabend (Qualifikation um 2 Uhr MEZ, mögliches Finale 5 Uhr MEZ) zur ersten Bremer Winterolympionikin der Geschichte, wenn sie sich im Freestyle-Skifahren den Slopestyle-Kurs voller Geländer und Schanzen hinunterstürzt. Die 26-Jährige aus Bremerhaven erfuhr erst Ende Januar, dass sie definitiv bei den Spielen von Pyeongchang starten darf.