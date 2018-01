Kea Kühnel beim Ski-Freestyle Weltcup 2017 in Mönchengladbach (Archivbild). (dpa)

Kea Kühnel vom Ski-Club Bremerhaven tritt bei den Olympischen Winterspielen an. Das bestätigte Heli Herdt, sportlicher Leiter beim Deutschen Skiverband, dem WESER-KURIER am Donnerstag. Die 26-jährige Kühnel wird im südkoreanischen Pyeongchang in der Disziplin Free-Ski Slopestyle starten.

Im letzten Wettbewerb vor den Olympischen Winterspielen in Mammoth Mountain (USA) belegte Kühnel lediglich den zehnten Platz. Sie verpasste damit knapp das Finale der acht Besten, erreichte aber in der Rangliste Platz 14, womit sie die Vorgaben des Olympischen Komitees erfüllt.

Nun ist es bestätigt: Da andere Länder ihre Startplätze nicht voll ausschöpften, konnte Kühnel nachrücken und wird nun im Februar bei den Olympischen Winterspielen starten.

Kühnel hat bereits viel Erfahrung bei internationalen Wettkämpfen. 2017 belegte sie bei der Weltmeisterschaft im Slopestyle den 25. Platz und den ersten Platz beim Europacup in Bischofswiesen. (ech)

(Diese Meldung wurde um 13.10 Uhr aktualisiert.)