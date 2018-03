Gibt sein Olympia-Debüt: Skirennfahrer Alexander Schmid. Foto: Michael Kappeler (dpa)

Für Alexander Schmid ist der Wettkampf im Yongpyong Alpine Centre am Sonntag zudem das Debüt bei Winterspielen. „Ich will nichts anders machen als in einem Weltcup-Rennen“, sagte Schmid, der beim Weltcup in Val d'Isère im Dezember mit Rang sechs für das beste Ergebnis seiner Karriere und die direkte Olympia-Qualifikation gesorgt hatte. Das Rennen beginnt um 2.15 Uhr MEZ, der zweite Lauf ist für 5.45 Uhr MEZ geplant.

Außer Schmid starten für das deutsche Ski-Team noch Fritz Dopfer und Linus Straßer. Dopfer kämpft in diesem Winter mit den Folgen eines gebrochenen Schien- und Wadenbeins und ist noch weit von seiner einstigen Form entfernt, die ihn 2015 zum Slalom-Vizeweltmeister machte. Straßer war in der ersten Olympia-Woche von einer Verkühlung beeinträchtigt und mit seinem Start in der Kombination beschäftigt.

Favoriten im ersten Technik-Rennen der Herren sind der Franzose Alexis Pinturault, Kombinations-Olympiasieger Marcel Hirscher aus Österreich und der Norweger Henrik Kristoffersen. (dpa)