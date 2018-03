Eisschnelllauf-Teamverfolgung

Deutsches Trio auf Platz sechs

Das von Claudia Pechstein angeführte deutsche Eisschnelllauf-Trio hat am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang den sechsten Platz in der Teamverfolgung belegt.