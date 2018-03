Suzanne Schulting aus den Niederlanden jubelt über die Goldmedaille. Foto: Peter Kneffel (dpa)

Die südkoreanischen Favoritinnen Choi Min Jeong und Shim Suk Hee stürzten, Shim wurde wegen Behinderung ihrer Teamgefährtin disqualifiziert.

Ein Sturz von Top-Favorit Südkorea bescherte dem Team aus Ungarn sensationell den ersten Olympiasieg im Shorttrack. In der letzten Entscheidung in dieser Sportart bei den Winterspielen in Pyeongchang setzten sich die Ungarn in der 5000-Meter-Staffel der Herren in 6:31,99 Minuten vor den Quartetts aus China und Kanada durch. Südkorea musste sich mit Rang vier begnügen. (dpa)