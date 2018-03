Olympia kompakt

Friedrich hofft auf Gold - Eishockey-Team Außenseiter

Am Sonntag gehen die Olympischen Winterspiele in Südkorea zu Ende. Eine Medaille am Abschlusstag hat das deutsche Team bereits sicher, eine weitere - womöglich aus Gold - könnte es im Eiskanal geben.