Zweierbob-Olympiasieger

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Friedrich zur Halbzeit im auch im Viererbob auf Goldkurs

Bobpilot Francesco Friedrich fährt erneut in der Goldspur. Der Sachse beherrscht am ersten Tag die Königsklasse Viererbob und steht vor seinem Sieg-Double. Nico Walther hat in Pyeongchang ebenfalls noch Medaillenchancen.