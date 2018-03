Nicole Schott hat sich sechs Tage in Seoul auf den Damen-Wettbewerb vorbereitet. Foto: Julie Jacobsen (dpa)

„Wir hatten ein gutes Trainingslager in Seoul“, erzählte die 21-Jährige vor dem Wettkampf am Mittwoch und war mit Startnummer 17 zufrieden. Zusammen mit der Italienerin Carolina Kostner und ihrem gemeinsamen Oberstdorfer Coach Michael Huth war die EM-Zehnte nach dem Teamwettkampf für sechs Tage in die südkoreanische Hauptstadt gefahren. Die Eishalle war deutlich kälter als die Gangneung Eisarena. „Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das Ambiente zu verändern“, meinte Huth.

Favorisiert sind die zweimalige Weltmeisterin Jewgenija Medwedjewa (18) und die 15 Jahre alte Europameisterin Alina Sagitowa. Medwedjewa unterlag ihrer Moskauer Trainingskameradin bei der EM im Januar in ihrer Heimat, weil sie nach einem Ermüdungsbruch im Fuß noch nicht in Topform war. (dpa)