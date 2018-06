Eisschnelllauf

Oranje-Serie geht weiter: Fünftes Gold durch Jorien ter Mors

Auch am fünften Tag der Eisschnelllauf-Rennen in Gangneung ist die Siegesserie der Niederländer nicht gerissen. Topfavoritin Nao Kodaira wurde von einer Läuferin geschlagen, die in Pyeongchang olympische Medaillen in gleich zwei Sportarten holen will.