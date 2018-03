Die Bewertungskommission steht unter Leitung von IOC-Exekutivmitglied Nicole Hoevertsz. Foto: Patrick Semansky (dpa)

Das Gremium mit dem Kürzel OARIG steht unter der Leitung von Nicole Hoevertsz. Das IOC-Exekutivmitglied kommt von den Niederländischen Antillen. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles war sie im Synchronschwimmen am Start. Dem Gremium gehören zudem die Slowakin Danka Bartekova, Mitglied der Athletenkommission des IOC, und der belgische IOC-Generaldirektor Christophe de Kepper an.

Auf der Basis der Prüfung durch die sogenannte Einladungskommission hatte die Gruppe um Hoevertsz als letzte Instanz über die Starterlaubnis von russischen Athleten für Pyeongchang entschieden. 168 Sportler sind im Team der Olympischen Athleten aus Russland (OAR) bei den Winterspielen dabei.

Während der Spiele hat die OARIG den Auftrag, die Einhaltung der umfangreichen Verhaltensregeln für die OAR-Sportler zu beobachten und vor der Schlussfeier eine Bewertung abzugeben. Das OAR-Team muss als Strafe für den russischen Doping-Skandal ohne Hymne, Fahne und in neutraler Kleidung in Pyeongchang antreten.

„Es ist unmöglich, jeden einzelnen russischen Teilnehmer und jeden Vorfall zu beobachten“, sagte Hoevertsz zu Beginn der Spiele. „Wir schauen auf das generelle Verhalten.“ Falls ein Athlet entgegen der Verhaltensregeln die russische Fahne irgendwo tragen sollte, hieße dies nicht automatisch, der Bann werde nicht aufgehoben. Jeder russische Starter musste einen umfassenden Verhaltenskodex akzeptieren und unterschreiben. (dpa)