Verfall der Sportstätten

Sarajevo 1984: Eine Olympia-Stadt wird zur Ruine

IOC-Chef Juan Antonio Samaranch erklärte die ersten Winterspiele auf dem Balkan zu den „best organisierten in der Geschichte“ und lobte im Februar 1984 die Sportstätten in Sarajevo. Unglaublich, was sich acht Jahre später im blutigen Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina abspielte.