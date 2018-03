1000-Meter-Rennen

Shorttrackerin Walter im Viertelfinale ausgeschieden

Bianca Walter hat am letzten Tag der olympischen Shorttrack-Wettbewerbe in der Gangneung Arena das Halbfinale über 1000 Meter verpasst. Nach einem fünften Platz in ihrem Viertelfinalrennen ist damit auch die letzte Deutsche ausgeschieden.