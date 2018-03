Die Ungarn feiern den Sieg in der Shorttrack-Staffel. Foto: Peter Kneffel (dpa)

In der letzten Entscheidung in dieser Sportart bei den Winterspielen in Pyeongchang setzten sich die Ungarn in der 5000-Meter-Staffel der Herren in 6:31,99 Minuten vor den Quartetten aus China und Kanada durch. Südkorea musste sich mit Rang vier begnügen. (dpa)