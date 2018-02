Hotspot Eishalle: Cheerleader aus Nordkorea sitzen auf der Tribüne und halten die olympische Vereinigungsflagge Koreas in den Händen. (Peter Kneffel, dpa)

Der Sport hat ein paar starke Storys geschrieben in diesen Tagen. Der Sieg der tschechischen Snowboarderin Ester Ledecka im Super-G der Alpinen ist die größte Sensation der Skigeschichte. Aus deutscher Sicht gab es die Erlösung der unbeirrbaren Eiskunstläuferin Aljona Savchenko und das Drama um den Fehler des unfehlbaren Rodlers Felix Loch. Dazu schwebt über allem das historische Thema der koreanischen Annäherung mit einem gemeinsamen Eishockeyteam und die kleinen Einblicke hinter den Vorhang des undurchsichtigsten Landes der Welt durch die skurrilen Auftritte der nordkoreanischen Cheerleader.

Die gefühlten Hotspots dieser XXIII. Olympischen Winterspiele sind bisher Shorttrack und die übrigen Hallenwettbewerbe in der Küstenstadt Gangneung. Für viele Europäer ist das schwer hinzunehmen, denn es sind nicht die Sportarten, mit denen sie sich am meisten identifizieren. Und so landet man schnell bei zwei Themen, die zunehmend Olympiaklassiker geworden sind: das Wetter und leere Tribünen. Kann, soll, darf man hier Olympische Winterspiele ausrichten? Das wird debattiert, aber die letzten, die dabei einen moralischen Zeigefinger beanspruchen können, sind diejenigen, die selbst keine Spiele mehr haben wollen. Diejenigen, deren Verbände, Sponsoren und Fernsehstationen den Terminplan von Pyeongchang verantworten.

Wettkämpfe nach Fernsehplanung

Zum Beispiel den des vergangenen Montags. Heftig blies der Wind, der geplante Frauen-Riesenslalom hatte schon abgesagt werden müssen, und im Bokwang Park stellte sich die Frage, ob man die Snowboardmädchen unter den schwierigen Bedingungen auf den halsbrecherischen Slopestyle-Parcours lassen sollte. Man ließ sie starten, es gab viele Stürze, es war unkalkulierbar und wohl unverantwortlich, und in der Berichterstattung fiel danach immer wieder der alte Satz von Olympia 1972, der zum Synonym für unsensibles Funktionärsdenken geworden ist: The Show must go on. Noch passender wäre allerdings gewesen: The Show must begin. Denn ohne Slopestyle wäre bei Olympia an jenem Montag bis zum Sonnenuntergang nichts passiert.

Zugunsten der Fernsehsender auf den starken Märkten hat das IOC das Programm von allen Traditionen entfremdet. Eiskunstlaufen, das klassische Glamour- und daher Abendevent Olympias, beginnt hier um zehn Uhr morgens, weil es so in den USA in die Primetime des Vortags fällt. Auch Snowboard und Skirennen mögen die Amerikaner, deshalb starten die Fahrer ebenfalls früh. Den Rest überlassen sie den Europäern, deren klassische Wintersportorgienzeit am Mittag mit dem koreanischen Abend zusammenfällt. Das weitere Programm also an jenem Montag, Ortszeit: 19 bis 22 Uhr, Biathlon. 19.30 bis 23 Uhr, Buckelpiste. 20 bis 23 Uhr, Rodeln. 21.30 bis 23.15 Uhr, Eisschnelllauf. 22 bis 23.30 Uhr, Skispringen. Das alles bei gefühlten minus 23 Grad. Olympia findet in Südkorea also spätabends statt, den Besuchern wird mit An- und Abfahrt einiges abverlangt. Kann man sich da ernsthaft über leere Tribünen beklagen? Man kann. „Ein Trauerspiel im Vergleich zu jedem Weltcup“, sagte der deutsche Frauen-Biathlontrainer Gerald Hönig: „Die Athletinnen hätten etwas anderes verdient.“

Leere Tribünen

Andere Frage: Geht es überhaupt um die Besucher vor Ort, um die Menschen im Ausrichterland? Antwort: Teilweise. Nein, denn wollte man sie wirklich für Wintersport begeistern, wie es beim IOC heißt, dann würde man sie nicht mit so absurden Zeiten abschrecken. Ja, denn leere Tribünen sehen schlecht aus im Fernsehen. Die Koreaner verzichteten bisher darauf, Schminke aufzulegen und wegen der TV-Bilder die Plätze mit Schulkindern oder Jubelpersern zu füllen, wie man das bei Großveranstaltungen auch schon erlebt hat. Olympia bekommt die Realität vor Augen geführt – und könnte daraus lernen, wenn es das denn will.

Die wichtigste Schlussfolgerung wäre: Abrüstung nicht nur in Korea, sondern auch bei Olympia. Das Programm wieder etwas zu verkleinern. Die Tribünen sind ja auch deshalb oft leer, weil sich die Zuschauer auf 102 Entscheidungen verteilen müssen – rund doppelt so viele wie vor 20 Jahren, rund dreimal so viele wie vor 40. Begegnungsstätte für die ganze Welt genauso wie sportlicher Wettkampf – so war Olympia ursprünglich mal gedacht. Jetzt fühlt es sich oft eher an wie eine lose Ansammlung von Weltmeisterschaften. Dass dabei bislang so viele besondere Sportgeschichten entstehen, ist nichts als pures Glück.