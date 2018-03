Die deutschen Skispringer jubeln nach ihrem Sieg im Mannschaftsspringen bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi 2014. Foto: Michael Kappeler (dpa)

Die eher unbekannten deutschen Skispringer haben damit Flug-Größen wie Janne Ahonen oder Noriaki Kasai einen großen und bedeutenden Titel voraus.

Obwohl vier Athleten beim Teamwettbewerb je zweimal springen und am Ende insgesamt etwa 1000 Meter pro Quartett zusammenkommen, kann manchmal die Winzigkeit von 5,55 Zentimetern entscheiden: so wie vor 16 Jahren in Salt Lake City, als Schlussspringer Schmitt die DSV-Adler um 0,1 Punkte vor Finnland um Top-Athlet Ahonen hielt. Es war der einzige Olympiasieg der Generation um Sven Hannawald und Schmitt.

Auch im Weltcup und bei Weltmeisterschaften ist das Teamspringen fest etabliert. Bei der Nordischen WM findet sogar ein Mixed mit zwei Männern und zwei Frauen statt, bei den nächsten Titelkämpfen 2019 in Seefeld dürfen auch die Frauen erstmals einen eigenen Teamwettbewerb austragen. (dpa)