Als erste Amerikanerin sprang Mirai Nagasu bei Olympia einen dreifachen Axel und wurde Zweite. (dpa)

Die Eiskunstläuferin Mirai Nagasu, die bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang für die USA an den Start ging, schaffte am Montag im Mannschaftswettbewerb in der Kür der Einzel-Frauen, was bisher nur wenigen Sportlerinnen gelang: Sie sprang einen dreifachen Axel und stand die Landung.

Damit ist sie eine von nur sieben Frauen überhaupt, die in einem internationalen Wettbewerb diesen schweren Sprung, bei dem man sich viereinhalb Mal um die eigene Achse dreht, erfolgreich absolvierten. Und sie ist eine von drei Frauen, die es bisher bei einem olympischen Wettkampf schafften, diesen Sprung zu stehen.

Zum Sieg reichte es dennoch nicht ganz: Nagasu wurde Zweite.

Hier der Sprung:

Und hier können Sie die ganze Kür von Mirai Nagasu noch einmal sehen: