Jonas Dobler (vorn) und Lucas Bögl wurden von Trainer Janko Neuber für den 50-Kilometer-Lauf nominiert. Foto: Hendrik Schmidt (dpa)

Trainer Janko Neuber nominierte am Donnerstag Thomas Bing, Lucas Bögl, Jonas Dobler und Andreas Katz für den Wettkampf am Samstag. Nach bislang ordentlichen Leistungen auf den Distanzstrecken peilen die DSV-Starter erneut Ergebnisse unter den Top 20 an. (dpa)