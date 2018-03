Lindsey Vonn verstreute in der Nähe der Herren-Abfahrtsstrecke einen Teil der Asche ihres verstorbenen Großvaters. Foto: Michael Probst/AP (dpa)

„Ich weiß, dass es ihm viel bedeuten würde, wieder hier zu sein, ein Teil von ihm ist immer in Südkorea“, sagte Vonn der Nachrichtenagentur AP und der südkoreanischen Zeitung „The Chosun Ilbo“.

Der Großvater der 33-Jährigen war im November gestorben. Er war als US-Soldat im Koreakrieg im Einsatz. Vor einigen Tagen habe sie in der Nähe der Olympia-Abfahrtsstrecke der Herren einen Teil seiner Asche verstreut, berichtete Vonn. Vor den Winterspielen hatte sie auf einer Pressekonferenz geweint, als sie nach ihrem Großvater gefragt wurde. In der Spezialabfahrt gewann Vonn Bronze. Bei der Kombination schied sie am Donnerstag im Slalom aus. (dpa)