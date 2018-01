Wo Mickie Krause ist, da ist Schlager – und oft auch ausgelassene Feierstimmung. So auch bei seinem zweiten Auftritt bei den Sixdays Bremen am Samstagabend. Die Party in Bildern.

Schon am Freitagabend heizte Schlagerstar Mickie Krause dem Bremer Publikum ein. Und auch der zweite Auftritt von Partymeister Mickie Krause in der Halle 4 verlief feuchtfröhlich. Zu bekannten Hits ergriff das Publikum die Gelegenheit mitzusingen, zu tanzen und zu trinken.