Die Mission ist gestartet: Die 24 Radprofis auf den ersten Runden der 54. Bremer Bremer Sixdays, hier angeführt von Christian Grasmann. (Frank Thomas Koch)

Noch standen der ehemalige Astronaut Thomas Reiter und OHB-Vorstandsmitglied Fritz Merkle ohne ihr an diesem Abend wichtigstes Utensil an der Bahn. Dann schwebten, ganz langsam und im grellen Licht der Scheinwerfer, die Startpistolen von der Decke der ÖVB-Arena herab – auf dem Rücken eines Astronauten im Raumfahrtanzug. Dazu erfüllte eine Lichtshow, begleitet von sphärischen Klängen, die abgedunkelte Halle: Die Eröffnungszeremonie der 54. Bremer Sixdays entführte die Zuschauer für eine Viertelstunde in den Weltraum. Wenig später folgte, ebenfalls akustisch begleitet, die Rückkehr zur Erde. Nahezu synchron schickten Thomas Reiter und Fritz Merkle mit einem Doppelknall die 24 Profis auf die Reise. Um 21.40 Uhr konnte das Rennen beginnen.

Bereits gut vier Stunden vorher hatten die ersten Gäste um kurz vor halb sechs Schlange gestanden. Es waren hungrige Gäste, die auf den Einlass ins Grünkohlland warteten. Sie wollten sich für den Abend die nötige Grundlage im Magen verschaffen, der während der Eröffnungszeremonie ordentlich auf die Probe gestellt werden sollte. Die galaktische Show mit ihren Licht- und Toneffekten rüttelte die Zuschauer mit wummernden Bässen kräftig durch. Die Gruppe Klangfeld hatte extra für die Sixdays das Lied „Free“ komponiert, das Beata Beatz nun erstmals öffentlich und dann gleich vor einigen Tausend Besuchern sang. Eine Weltpremiere aus Anlass der Bremer Sixdays.

Nachdem im Vorjahr das mehr als 100-köpfige Jugendsinfonieorchester Bremen-Mitte schon für ein ganz besonderes Hörerlebnis gesorgt hatte, folgte nun am Donnerstag mit dem Ausflug in den Weltraum ein weiteres, wohl einmaliges Ereignis. Erneut haben die Veranstalter mit ihrer Inszenierung Mut bewiesen – der Applaus des Publikums war der verdiente Lohn.

Nach der Show aus dem All begann umgehend der irdische Teil der Veranstaltung. Die Fahrer stiegen für ihren ersten Wettbewerb in den Sattel. Bald rollte das Feld, die Profis starteten ihren langen Kampf um den Sieg. Erst ein Ausscheidungsrennen, dann gleich die erste Große Jagd. Fünf bis sechs Teams dürfen sich Chancen ausrechnen, am Dienstag ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen. Für mindestens einen Fahrer ist es ein völlig neues Gefühl, zu den Favoriten zu gehören: Theo Reinhardt. „Es ist sehr aufregend für mich, mit Kenny De Ketele zu fahren“, sagte der Berliner, der bislang noch keinen Sixdays-Erfolg verzeichnet hat. „Ich werde viel von ihm lernen“, sagte der 27-Jährige – vielleicht ja auch, wie sich der Triumph in einem großen Sechstagerennen anfühlt.

Als größte Widersacher von De Ketele/Reinhardt werden Moreno De Pauw und Leif Lampater gehandelt. De Pauw hatte mit seinem belgischen Landsmann De Ketele am Dienstag in Rotterdam gewonnen, nun zählt er mit dem erfolgreichsten noch aktiven Deutschen zu den heißesten Anwärtern auf Platz eins. „Mal sehen, was für uns geht“, sagte Lampater, der erstmals mit De Pauw ein Team bildet und vor seinem ersten Saisonrennen nicht so recht weiß, wo er selbst leistungsmäßig steht. „Aber wir sollten uns schon selbst zu den Mitfavoriten zählen“, sagte der Waiblinger selbstbewusst. Kneisky/Howard, Grasmann/Mørkøv, Stroetinga/Ghys und Burkart/Havik werden ebenfalls weit vorn erwartet.

Damit sollte Bremen mehr Spannung geboten bekommen als zuletzt Rotterdam. Die niederländische Stadt hatte bis Dienstag ein Sechstagerennen erlebt, wie es zumindest nicht im Sinne des Sportlichen Leiters Erik Weispfennig ist. Kenny De Ketele und Moreno De Pauw waren derart überlegen, dass sie am Ende mit einem Vorsprung von vier Runden vor den Niederländern Yoeri Havik und Wim Stroetinga ins Ziel fuhren. „Wenigstens verlief der Kampf um die Platzierungen hinter dem Sieger spannend“, sagte Weispfennig, der als Augenzeuge beim Finale dabei war.

Um der Gefahr der sportlichen Langeweile vorzubeugen, stellt Weispfennig seine Teams seit Jahren so auf, dass sie einigermaßen ausgeglichen sind. In den vergangenen Jahren hatte der Sportliche Leiter bei der Einteilung stets eine glückliche Hand bewiesen. Selbst die Gewinner von 2017, Marcel Kalz und Iljo Keisse, mussten sich strecken, um sich am Ende durchzusetzen. Weil sie 2018 fehlen, wird es auf jeden Fall zwei neue Titelträger geben, die unter galaktischen Bedingungen in ihr sechstägiges Abenteuer aufbrachen.