Achim Burkart und Yoeri Havik. (Frank Thomas Koch)

Das Radsport-Duo löste am Samstagmorgen Wim Stroetinga und Robbe Ghys (Niederland/Belgien) an der Spitze ab, die auf den dritten Rang zurückfielen. Neue Zweite sind laut Mitteilung der Veranstalter die Mitfavoriten Kenny De Ketele aus Belgien und der Berliner Theo Reinhardt. Die Vorjahressieger Marcel Kalz und Iljo Keisse sind nicht am Start. Das traditionsreiche Bremer Sechstagerennen endet am 16. Januar. (dpa)