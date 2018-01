Leigh Howard und Morgan Kneisky. (nordphoto)

Das französisch-australische Duo hat nach dem Rennen am Sonntagnachmittag elf Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierten Achim Burkart und Yoeri Havik. Dritte sind Kenny De Ketele und Theo Reinhardt, die zur Halbzeit noch in Führung gelegen hatten. Kneisky und Howard knackten am Sonntag die 200-Punkte-Marke und übernahmen damit Platz eins.

Die Entscheidung über den Sieger der traditionsreichen Veranstaltung fällt am Dienstagabend. (lni)