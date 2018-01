Michele Scartezzini (2.v.l.) und Francesco Lamon. (nordphoto)

Bei den Bremer Sixdays ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Unfall gekommen, der nach den Untersuchungen der Ärzte zum Glück offenbar einigermaßen glimpflich ausgegangen ist.

Der Italiener Michele Scartezzini meldete sich nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus mit einer Hüftprellung in der ÖVB-Arena zurück, während seine Fahrerkollegen noch die letzten Wettbewerbe fuhren. Unklar war zunächst, wann Scartezzini wieder auf dem Sattel sitzen wird. Der ebenfalls gestürzte Achim Burkart konnte trotz Schmerzen in der linken Schulter und Hautabschürfungen am linken Bein das Rennen fortsetzen und gewann mit seinem Teampartner Yoeri Havik wenig später sogar die Große Jagd des Tages. Damit bleiben Burkart und Havik heiße Kandidaten auf den Gesamtsieg am Dienstag.

Der Unfall hatte sich während des Ausscheidungsfahrens ereignet. „In einem gefährlichen Moment“, wie es Burkart später ausdrückte, hatte er sich mit seinem Vorderrad am Hinterrad des Vorausfahrenden „aufgehängt“. Burkart verlor die Kontrolle über seine Maschine, während seines Sturzes platzte auch noch ein Reifen. Scartezzini hatte keine Chance auszuweichen, fuhr in Burkart und dessen Rad hinein, stürzte ebenfalls und schlidderte gemeinsam mit dem Deutschen die steile Bahn hinunter. Scartezzinis Teamkollege Francesco Lamon musste die weiteren Wettbewerbe zunächst allein bestreiten. (jgr/cah)

