Tag 1

Freitag, 10 Uhr, Frühstück: Im Trainingsanzug kommt Theo Reinhardt in die Lobby. Geschlafen hat er länger als gedacht. Er frühstückt gemeinsam mit Henning Bommel, einem Kumpel aus der Nationalmannschaft. "Das Rennen aus der Nacht davor ist kein Thema", sagt er. "Man ist froh, mal über etwas anderes zu sprechen." Auf seinem Teller landet, worauf er Lust hat. Es gibt Müsli, Brötchen, Schinken und Ei. "Beim Frühstück gibt's keine Tabus, zumindest nicht während der Renntage."

Locker machen: Theo Reinhardt auf der Massagebank. (Daniel Chatard)

Freitag, 12 Uhr, Massage: In einer kleinen Kabine in den Katakomben der ÖVB-Arena liegt Theo Reinhardt auf der Massagebank. Die Massage ist nicht nur wichtig für seine Muskeln, sondern auch für den Kopf: "Das gibt dem Tag eine Struktur."

Wer sechs Nächte auf schiefen Bahnen unterwegs ist, immer nahe an der Grenze des körperlich Möglichem, der braucht Routinen, sagt Reinhardt. Die Massagen beim Belgier Etienne Illegems sind so einer dieser Fixpunkte. Die Minuten auf der Massagebank helfen, "einigermaßen frisch zu bleiben". Das ist wichtig, denn die Sixdays belasten seinen Körper. "Jeden Tag kommen neue Stellen dazu, die zwicken."

Gemeinsam die Weser entlang: Theo Reinhardt und Henning Bommel. (Daniel Chatard)

Freitag, 13.30 Uhr, Radtour: Theo Reinhardt will raus, ein bisschen an die Bremer Luft. Er wird ja noch die ganze Nacht drinnen, in der Halle, sein. Mit Henning Bommel, 34, steigt er aufs Rad. Wohin es geht? Wissen sie auch nicht. Sie wollen einfach fahren, vielleicht 45 Minuten in langsamem Tempo – und quatschen. „Wenn ich viel unterwegs, dann brauche ich jemanden zum Reden“, sagt Reinhardt. „Es gibt viele Dinge, die einem neben dem Radsport noch im Kopf rumschwirren.“

Die Radprofis waren zusammen bei den Olympischen Spielen in Rio. (Daniel Chatard)

Henning Bommel ist so eine Person, mit der Reinhardt auch über Themen abseits der Bahn sprechen kann. Die beiden kennen sich gut, wurden 2013 Dritte im Madison bei der WM im weißrussischen Minsk und fuhren gemeinsam in Rio, bei den Olympischen Spielen. Mit Bommel verbringt Reinhardt rund 250 Tage im Jahr, oft teilen sie sich ein Zimmer. „Es ist wichtig, dass ich hier Leute habe, mit denen ich mehr als nur Smalltalk halten kann“, sagt er.