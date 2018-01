Sie erklärten den Schülern, wie Leistungssport und Schule unter einen Hut zu bekommen sind (v.l.): Werders U 19-Fußballer Pascal Hackethal, Radprofi Theo Reinhardt und Bremerhavens Basketball-Profi Dominique Johnson. Adrian Breitlauch ist durch den Kameramann verdeckt. (Frank Thomas Koch)

Kreischende Fans und Trauben von Autogrammjägern, die die Stars umlagern: Bei den Sixdays ist inzwischen auch am Montagmorgen schon richtig Leben unter dem Hallendach. Und weil es in der ÖVB-Arena nicht ganz so voll ist wie nachts, begleiten die zumeist jugendlichen Gäste den Sprinter René Enders bei seiner Ehrenrunde auf der Bahn sogar laufenderweise im Innenraum.

Es ist der Tag der Schulen. Mehr als 1500 Schüler sind mit ihren Lehrern und Begleitern in der Halle – viele aus Bremen, aber auch viele aus dem näheren und weiteren niedersächsischen Umland. Rita Peichl-Mohr ist mit ihrer sechsten Hauptschulklasse aus Achim gekommen. Sportlehrerin Susanne Janssen-Hake ist mit dem Hausmeister der Oberschule Uplengen, Hellwig Franzen, und ihrer zwölfköpfigen Mountainbike-Arbeitsgemeinschaft sogar aus dem Landkreis Leer angereist, um Einblicke in die Welt des Sechstagerennsports zu gewinnen. „Die Kinder sollen mal richtige Rennprofis sehen“, sagt Susanne Janssen-Hake, „so eine Veranstaltung haben sie ja noch nicht erlebt.“ Das stimmt. Und ihre Schüler genießen es. Steffen Pleis (13 Jahre) gefallen vor allem die tolle Beleuchtung und die Bahnsprecher, „die alles so gut erklären“. Mark Nannen (12) findet die Musik klasse und würde, wenn er dürfte, gern auch mal auf der Bahn fahren.

Das dürfen Gäste natürlich nicht. An diesem Montag ist die Bahn allein den U 23-Fahrern und den Sprintern vorbehalten. Sie fahren hier keineswegs nur zur Unterhaltung und Bespaßung der Gäste, sondern sammeln in ihren Wettbewerben Punkte für die Gesamtwertung. Alles wie am Abend und in der Nacht – mit Siegerehrung, Siegerfoto und Küsschen für die Besten von den jungen Damen, die die Blumensträuße überbringen, sowie Ehrenrunde.

Miriam Stolz kennt das Drumherum bei den Sixdays aus eigener Erfahrung gut. 2003 war sie selbst als „Blumenmädchen“ auf der Bahn im Einsatz. Heute ist sie mit ihrer zehnten Klasse von der Gesamtschule Bremen-Ost, einer Sportprofilklasse mit wöchentlich vierstündigem Sportunterricht, in der Halle. Der Sportlehrerin ist ein Thema dieses Tages wichtig, sagt sie: „Profi sein und Schule – und was das bedeutet.“

Wie das Leben eines Leistungssportlers mit dem eines Schülers unter einen Hut gebracht werden kann, erläutern drei gestandene und ein angehender Profi in kurzen Talkrunden. Werders Fußball-Nationalspieler und U 17-WM-Teilnehmer Pascal Hackethal (17) ist als Zwölfjähriger aus Sangershausen im Südharz nach Magdeburg gezogen, um seiner Leidenschaft nachzugehen. „Meine Eltern haben mich immer unterstützt“, sagt er – auch beim Wechsel mit 15 Jahren zu Werder. Nie hätte er Zweifel gehabt, den richtigen Weg zu gehen.

Mit Adrian Breitlauch (24) und Kapitän Dominique Johnson (25) stehen zwei Basketball-Profis der Eisbären Bremerhaven in der Talkrunde, die sowohl Schule als auch Sport erfolgreich in Angriff genommen haben. Beide haben Abitur, beide spielen sogar mit dem Team ihrer Heimatstadt in der Bundesliga. „Wir wollen den Kindern hier zeigen, dass sie es ebenfalls schaffen können“, sagt Johnson.

Theo Reinhardt will motivieren

Geschafft hat es auch Theo Reinhardt (27). Nach vier harten Tagen bei den Sixdays steht der Radprofi erstaunlich frisch auf der Bühne und gibt den Jugendlichen Tipps. Als junger Vater will er sie motivieren und ihnen erklären, dass sie keine Angst vor dem Leistungssport haben müssen. Als Ratgeber ist Reinhardt beim Tag der Schulen eine ideale Besetzung: Er war schon als Schüler Leistungssportler und nahm 2016 an den Olympischen Spielen in Rio teil.