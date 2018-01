Ein Foto vom Dezember 2016, das es so nicht mehr geben wird (v.l.): Theo Bührmann junior, Hans Peter Schneider und Peter Rengel. Rengel hatte am Dienstag seinen letzten Arbeitstag als Leiter der Sixdays und der ÖVB-Arena. (Frank Thomas Koch)

Die Sixdays 2018 waren noch nicht zu Ende, da schweiften die Gedanken bereits ins Jahr 2019. „In Zukunft wird das anders organisiert“, sagte Hans Peter Schneider, „wir müssen uns ein bisschen anders aufstellen.“ Der eine von zwei Geschäftsführern der Veranstalter-Gesellschaft Event & Sport Nord (ESN) – der zweite ist Theo Bührmann junior – sollte erklären, was sich ändern werde, nachdem vor Kurzem mit Kadir Soytürk, Jens Wiegandt und Reiner Schnorfeil der ESN-Gesellschafterkreis von bisher drei auf sechs aufgestockt worden ist.

Schneider ging jedoch nicht ins Detail. Auf die Frage, wie die Anteile der ESN jetzt verteilt seien, wollte er das nicht – und sagte stattdessen: „Die Mehrheit spielt in so einem Kreis wirklich keine Rolle. Wir waren immer kollegial.“ Bisher hatten die Anteile zu 50,1 Prozent bei der Bührmann-Gruppe, zu 25 Prozent bei der Elko Technik GmbH und zu 24,9 Prozent bei der Großmarkt Bremen GmbH unter Führung von Hans Peter Schneider gelegen. Dem Vernehmen nach sollen in der vergangenen Woche neue Verträge unterzeichnet worden sein.

Was die künftige Aufgabenverteilung betrifft, konnte Schneider wohl nichts Genaues mitteilen. Da müssten erst einmal Gespräche geführt werden. Klar, dass das während der laufenden Sixdays allerhöchstens inoffiziell und am Rande möglich ist. Natürlich könnten die drei Neuen Veränderungen mitbringen, so Schneider. Aber das wäre dann tatsächlich nichts Spektakuläres, nachdem schon die Jahre seit 2012 unter ESN-Führung ständig Veränderungen mit sich gebracht hatten. „Wir haben uns nie zurückgelehnt“, sagte Schneider, „das ist das Geheimnis unseres Erfolgs.“

Schneider präsentierte am Dienstag noch keine belastbaren Zahlen über Erfolg oder Misserfolg – wie auch, wenn die Veranstaltung noch läuft. Trotzdem verkündete der Geschäftsführer einige unvollständige Besucherzahlen, aus denen sich ein für die Veranstalter freundlicher Trend ableiten ließ. „Wir liegen an keinem Tag schlechter als im Vorjahr“, sagte Schneider und äußerte eine Hoffnung, die fast wie eine Forderung in Richtung Wiegand, Soytürk und Schnorfeil klang: „Es ist nicht Aufgabe der Gesellschafter, Expertisen einzubringen, sondern wir müssen gucken, dass wir auf der Vermarkterseite besser werden.“ Seine Botschaft: „Ganz ehrlich – die neuen Gesellschafter sollen ihre Kunden hierher bringen.“

Bei der vorläufigen Bilanzierung der Sixdays 2018 machte Schneider deutlich, dass er vor allem mit dem Sonntag nicht zufrieden war. Der frühe Start der Fahrer und damit das frühe Ende des Veranstaltungstages hätten dafür gesorgt, dass in den Hallen weniger los war als an den Sonntagen vergangener Jahre. Abhilfe schaffen könnte das große Grünkohlessen über der Halle 4, das es sonntags bislang jedoch nicht gibt– aus logistischen Gründen, wie Schneider sagte.

Ein altes Problem stellte sich auch 2018 wieder ein: das Show-Programm in Halle 1, also in der ÖVB-Arena. Am Sonnabend bei DJ Toddy, der an seinem Stammplatz in der Halle 4 das Publikum stets mitreißt, sprang der Funke aufs Publikum ebenso wenig über wie am Montag beim Auftritt von Lorenz Büffel. Das spricht nicht zwingend gegen die Künstler, sondern könnte an der Örtlichkeit liegen – oder am Geschmack der Zuschauer, die in Halle 1 inzwischen vielleicht nur noch Sport erleben möchten. Das jedoch wissen weder Schneider noch der scheidende Hallen-Chef Peter Rengel, der am Dienstag seinen letzten Arbeitstag hatte, noch der Sportliche Leiter Erik Weispfennig.

Peter #Rengel ist zum Botschafter der @sixdays_bremen ernannt worden - und hat zum Abschied ein Stück Rennbahn bekommen Sixdays #Bremen pic.twitter.com/MLUfWrwICY — WESER-KURIER (@weserkurier) January 16, 2018

Am Freitag und Sonnabend war die Halle 1 während des Sportbetriebs auffallend gut, am Montag wie fast immer schwach besetzt. „Das ist nun mal der Partytag“, sagte Weispfennig. Auch am Donnerstag war das Interesse der Fans sportlich eher gering – ebenfalls nichts Neues. Am Dienstagabend schließlich herrschte großartige Stimmung in der Halle, weil jetzt die sportliche Entscheidung anstand und in den Nebenhallen das Partyleben bereits erloschen war.