Im Pulk rauschen die Fahrer beim Sechstagerennen durch die engen Kurven. (Daniel Chatard)

Immer im Kreis fahren und irgendwann ertönt eine Glocke: das ist zumindest der grobe Ablauf bei den Sixdays Bremen, die von diesem Donnerstag, 9. Januar, bis Dienstag, 14. Januar, in der ÖVB-Arena stattfinden. Doch was auf der Bahn tatsächlich passiert, unterscheidet sich in den einzelnen Diszplinen mitunter deutlich. Wir haben zusammengefasst, worauf es bei den verschiedenen Wettbewerben ankommt.

Die große Jagd

Der zentrale Mannschaftswettbewerb bei den Sixdays. Eine Mannschaft besteht aus zwei Partnern, von denen jeweils einer fährt und einer in der Wechselzone wartet. Die Fahrer lösen sich mit dem sogenannten Schleudergriff ab – dabei greift der Eine die Hand des Anderen und zieht ihn in die Bewegung. Wie oft die Teampartner wechseln, entscheiden sie selbst. Ziel jeder Mannschaft ist es, die Gegner zu überrunden. Gelingt dies, erzielt das Team einen Rundengewinn. In diesem Rennen entscheidet sich dann am Dienstag auch, wer auf die Vorjahressieger Iljo Keisse und Jasper de Buyst folgt.

Ausscheidungsfahren

Eine Disziplin, bei der die Fahrer traditionell viel taktieren. Alle 24 Profifahrer starten gemeinsam. Nach jeweils zwei Runden scheidet derjenige aus, der als letzter die Ziellinie überquert. Hierbei zählt das Hinterrad. Wer am Ende übrig bleibt, hat gewonnen. Dieses Rennen wird auch als Mannschaftswettbewerb durchgeführt.

Dernyrennen

Beim traditionsreichen Dernyrennen fahren die Radprofis im Windschatten eines Leichtmotorrads, dem sogenannten Derny. Jeder Fahrer bringt seinen eigenen Tempomacher mit. Die Teams sind in der Regel langjährig eingespielt und kommunizieren über Signalwörter und Handzeichen – im Idealfall verstehen sie sich sogar blind.

Rundenrekordfahren

Dieses Rennen gehört zu den Sprintdisziplinen und folgt einem simplen Prinzip: Wer kann die 166,66 Meter lange Rundbahn am schnellsten bewältigen? Die Sprinter fahren zunächst vier Runden entlang der Balustrade, um Geschwindigkeit aufzubauen. Gewertet wird dann die fünfte Runde. Im vergangenen Jahr hat mit Robert Förstemann ein Deutscher den aktuellen Bahnrekord von 8,695 Sekunden aufgestellt – das entspricht einer Geschwindigkeit von fast 70 Kilometern pro Stunde.

La-Ola-Sprint

Auch Balustradensprint genannt. Hierbei handelt es sich um eine Showdisziplin, bei der zwar Punkte vergeben werden, aber der Spaßcharakter dominiert. Gegen Mitternacht fahren alle 24 Fahrer auf der obersten Linie der Bahn und animieren die Zuschauer zu einer La-Ola-Welle. Nach 20 Runden sprinten die Konkurrenten um den Sieg.

Beim La-Ola-Sprint steht der Spaß im Vordergrund. (Frank Thomas Koch)

Nicht nur die Männer treten in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an – auch bei den Frauen- und Juniorenrennen geht es auf der Holzbahn in diversen Disziplinen zur Sache. Wie bereits in den vergangenen Jahren, gibt es übrigens auch 2020 ein Jedermann-Rennen, bei dem sich Amateure auf der Rundbahn versuchen dürfen. Die Kurven sind steiler, als man auf den ersten Blick denken würde.

